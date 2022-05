Claudia Ortiz informa sobre su año de gestión en la Asamblea Legislativa

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, brindó hoy su rendición de cuentas del primer año de la legislatura 2021 – 2024. La diputada opositora aseguró que durante este año de gestión ha presentado 14 iniciativas de ley, pero ninguna se ha aprobado, muchas de ellas, incluso, no se han discutido o mandado al archivo.

«El poder no puede tener espacios en blanco, el poder necesita rendir cuentas», inició la diputada Ortiz en una conferencia de prensa brindada esta mañana en la Asamblea Legislativa.

Sobre su fracción, informó que al inicio de la legislatura, se les informó que los recursos asignados para la contratación de personal serían de $18 mil mensuales, «del cual hemos gastado en cada mes el 65% o menos de ese monto, somos uno de los grupos parlamentarios que tiene menor gasto».

La diputada aseguró que cada persona en su equipo tiene dos o más funciones «aún pudiendo contratar más personas, pero consideró que en estos momentos debemos ser austeros y optimizar los recursos».

Además, los equipos tecnológicos como computadoras, modems de internet o cámara pertenece a su equipo de trabajo y no a la Asamblea Legislativa.

«Durante este primer año no he ocupado vales de gasolina, no he hecho ningún viaje, no he hecho compras para mi oficina, (la cual) es la misma que comparto con mi equipo. No tengo vehículo o teléfono asignado, las visitas a territorios las he realizado con fondos propios», destacó Ortiz.

Sobre su voto en el pleno legislativo, «no voto en automático», dijo, ya que según informó, sus criterios cuando vota en contra son: si la propuesta abre la puerta a la corrupción, si quita controles al poder o restringe los derechos fundamentales.

Cuando vota en abstención se debe a que la iniciativa parece de primera mano, buena, pero no se han discutido a fondo sus posibles efectos negativos o cuando no hay información suficiente para decidir. Y los votos a favor los ha realizado, cuando se amplían derechos, si atienden las necesidades urgentes de la ciudadanía o si hay controles serios en el manejo de fondos en la toma de decisiones.