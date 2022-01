CLAC informa sobre Comercio Justo en los últimos 3 años

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Coordinadora Latinoamérica y del Caribe de Pequeños (as) Productores (as) y Trabajadores (as) de Comercio Justo (CLAC) realiza su VIII Asamblea General, con la participación de 188 delegados y delegadas, que representan a las más de mil organizaciones de Comercio Justo en América Latina y el Caribe de 20 países.

La Asamblea, que cuenta con la participación de 40 observadores y observadoras es la máxima autoridad de CLAC y se celebra cada tres años.

Debido a la pandemia del COVID-19 se está celebrando, por primera vez, de manera virtual.

Fue el padre Frans Van der Hoff, pionero del Comercio Justo en la región, quien comenzó con una invocación a Dios. La Asamblea también contó con la participación del jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Johan Mulder, y de la Directora Ejecutiva de Fairtrade Internacional, Dr. Nyagoy Nyong´o.

“En Fairtrade, estamos firmemente comprometidos con lograr una Justicia Social que sea fundamental para el futuro equitativo, más justo, más verde y más sostenible al que todos aspiramos”, aseguró la Directora Ejecutiva de Fairtrade International.

Durante el primer día de la VIII Asamblea General de CLAC, el presidente del Consejo de Directores, Miguel Munguía, presentó el informe de labores de los últimos tres años, que destacó la atención brindada a las organizaciones de Comercio Justo en Latinoamérica y el Caribe.

En este trienio se logró brindar servicios a 83% de la membresía de CLAC, que para finales de 2021 estaba compuesta por más de mil organizaciones de pequeños(as) productores(as) y trabajadores(as) certificadas Fairtrade. Esto es un aumento de 9% en comparación con el periodo anterior de 2016 a 2018, a pesar de que en este período el número de organizaciones certificadas aumentó en 10%.

Durante este período se registró un nivel de avance de las metas de CLAC, en un 113 por ciento, de acuerdo con la medición de los indicadores del Plan Estratégico y de un proceso de evaluación externa. Estas metas incluyen el fortalecimiento de las Coordinadoras Nacionales, Redes de Producto y de Trabajadores, desarrollo de campañas para promover el Comercio Justo en la región y el aumento del porcentaje de recursos que provienen de la cooperación internacional, de los socios comerciales y de las Organizaciones Nacionales para proyectos específicos o para los fondos de Alivio y Recuperación Económica.