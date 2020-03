Ciudadanos en centros de contención se sienten «olvidados»

«En el albergue de la Villa Olimpica salió un caso positivo de COVID-19, hay 180 personas en cuarentena en ese albergue, exigimos les hagan las pruebas ya; por Dios, cuántos más ha de haber contagiados», explicó en redes sociales una de las personas, quien cumple la cuarentena domiciliaria en otro de estos centros de contención.

Otro afectado mencionó: «día 12 de cuarentena institucional. Sigo sin síntomas. Hoy que dijeron que uno de los casos confirmados estuvo en un albergue, me convenzo de que si me da COVID-19 (ni Dios lo quiera) no voy a saber si lo traje del extranjero o lo agarré en la Villa Olímpica».