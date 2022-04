Circula audio presuntamente de una conversación entre Marroquín y un líder de pandilla 

@DiarioCoLatino

En redes sociales circula un audio donde supuestamente el director de la Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, conversa con un presunto líder de pandilla de la MS-13, donde le alerta que la situación se pondría «más cabrón» en las comunidades. El audio fue retomado por el ex presidente de la República, Mauricio Funes y aseguró que fue filtrado por una fuente «confiable».

«Este audio fue filtrado por una fuente confiable. Ya circula en las redes. Se trata de una conversación telefónica entre Carlos ‘Sliptone’ Marroquín y un palabrero de la MS-13 al que le advierte de los operativos en zonas bajo control de las pandillas», dijo el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

En el audio se escucha, una voz que dice: «ahorita el proceso se ha terminado y allá adentro (en las cárceles) están torturando a la gente, están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales y no es para eso por lo que hemos luchado, era para generarle condiciones a los de adentro y también a la gente de aquí de la calle que son las comunidades, la gente más pobre».

En el mismo audio se escucha alertar sobre un futuro escenario en las comunidades, «según me tiraron un dato es que se va a poner peor en las comunidades, entonces, pues si, pongan en alerta a la gente porque si se va a poner más cabrón y hay que cuidar ahí pues, que no se duerman en clase, me entiende».

Las voces, según usuarios de redes sociales, corresponde o se asemeja a la voz de Carlos Marroquín, Director de Tejido Social.

Las fuerzas de seguridad han reportado la captura de más de 11 mil supuestos pandilleros, esto como parte del régimen de excepción que el oficialismo aprobó de forma exprés.