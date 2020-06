Cinco series de HBO que nos muestran el rol de la familia y lasemociones en nuestra vida

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

I KNOW THIS MUCH IS TRUE, la miniserie protagonizada por Mark Ruffalo, escrita y dirigida por Derek Cianfrance para televisión, se estrenó en HBO y HBO GO el 10 de mayo y nos muestra la inquebrantable relación fraternal entre Dominick y Thomas Birdsey. La producción muestra varias etapas de sus vidas, comenzando con el momento en el que se acercan a la mediana edad, relatando desde la perspectiva de Dominick, la relación entre los hermanos.

Así como I KNOW THIS MUCH IS TRUE, otras producciones de HBO también nos muestran un punto de vista de la importancia de la familia y esa relación que nos lleva a vivir emociones únicas, muchas veces indescifrables. A continuación, cinco producciones muy emotivas disponibles en HBO GO que retratan ese lazo familiar.

THE NORMAL HEART (película)

También estrelarizada por Mark Ruffalo, la película cuenta la historia del inicio de la crisis del VIH-SIDA en Nueva York en los años ochenta, y la lucha de Ned Weeks por dar visibilidad y reconocimiento a la enfermedad. THE NORMAL HEART evidencia lo complejo de la comunidad gay en ese tiempo y el encuentro cara a cara con el SIDA. Ned Weeks y Felix Turner viven una historia de amor, unión y coraje en medio de un mundo consumido por una enfermedad que está matando a sus más cercanos.

SHOW ME A HERO (miniserie)

Nick Wasicsko (Oscar Isaac) es la persona más joven en ser elegida alcalde en los Estados Unidos en la ciudad de Yonkers, Nueva York. Sin embargo, desde un principio su administración se ve envuelta en una serie de conflictos raciales que amenazan tanto el futuro de la ciudad como el de su carrera política. Wasicsko tendrá no solo que aferrarse a la ley, también tendrá que mantener fuertes lazos con su familia para no desfallecer en medio de un ambiente racista y segregador.

OUR BOYS (miniserie)

Esta seria dramática retrata una cruel realidad detrás de los hechos reales que llevaron al conflicto de Gaza y aborda uno de los conflictos más sensibles, recientes y desgarradores en la historia. Dos familias – una judía y una musulmana – y las amistades de cada una, en diferentes lados del conflicto, quedarán expuestas desde la mirada de quienes deben mantenerse unidos para no perder la razón.

YEARS AND YEARS (miniserie)

En YEARS AND YEARS vemos los dramáticos cambios de la sociedad y el mundo a través de los ojos de la familia Lyons, quienes experimentan todo lo que esperamos y tememos en el futuro. La unión de esta familia será vital para sobrevivir el paso de los años entre un mundo inestable por la política, la economía y los avances tecnológicos.

OLIVE KITTERIDGE (miniserie)

La importancia de las relaciones familiares y nuestra conexión con los seres queridos es ampliamente retratada en OLIVE KITTERIDGE. Esta miniserie protagonizada por Frances McDormand, ganadora del Oscar®, retrata la vida de una maestra de matemáticas a través de la relación con su esposo Henry (Richard Jenkins, nominado al Oscar®), un farmacéutico de gran corazón y su hijo Christopher. Todo parece cambiar cuando una serie de acontecimientos y situaciones inesperadas llegan a su família y a la de sus vecinos.