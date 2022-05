CINCO POEMAS DE ALFREDO ESPINO

“Alfredo Espino no es solo el poeta nacional de El Salvador que el oficialismo le dio tanta divulgación. También es uno de los más líricos y dignos poetas de nuestra tierra. Su sensibilidad y humanidad es evidente a lo largo de su obra”

Mauricio Vallejo Márquez,

poeta salvadoreño

RANCHO Y UN LUCERO

Un día -¡primero Dios!-

has de quererme un poquito.

Yo levantaré el ranchito

en que vivamos los dos.

¿Que más pedir? Con tu amor,

mi rancho, un árbol, un perro,

y enfrente el cielo y el cerro

y el cafetalito en flor…

Y entre aroma de saúcos,

un zenzontle que cantará

y una poza que copiará

pajaritos y bejucos.

Lo que los pobres queremos,

lo que los pobres amamos,

eso que tanto adoramos

porque es lo que no tenemos…

Con sólo eso, vida mía;

con sólo eso:

con mi verso, con tu beso,

lo demás nos sobraría…

Porque no hay nada mejor

que un monte, un rancho, un lucero,

cuando se tiene un “Te quiero”

y huele a sendas en flor…

DESPUÉS DE LA LLUVIA

Por las floridas barrancas

Pasó anoche el aguacero

Y amaneció el limonero

Llorando estrellitas blancas.

Andan perdidos cencerros

Entre frescos yerbazales,

Y pasan las invernales

Neblinas, borrando cerros.

LAS MANOS DE MI MADRE

Manos las de mi madre,

tan acariciadoras,

tan de seda, tan de ella,

blancas y bienhechoras.

¡Sólo ellas son las santas, sólo ellas son las que aman,

las que todo prodigan

y nada me reclaman!

¡Las que por aliviarme de dudas

y querellas,

me sacan las espinas

y se las clavan en ellas!

Para el ardor ingrato

de recónditas penas,

no hay como la frescura

de esas dos azucenas.

¡Ellas cuando la vida deja mis flores mustias son dos milagros blancos apaciguando angustias!

Y cuando del destino

me acosan las maldades,

son dos alas de paz

sobre mis tempestades.

Ellas son las celestes;

las milagrosas, ellas,

porque hacen que en mi sombra

me florezcan estrellas.

Para el dolor, caricias; para el pesar, unción;

¡Son las únicas manos que tienen corazón!

(Rosal de rosas blancas de tersuras eternas:

aprended de blancuras en las manos maternas).

Yo que llevo en el alma las dudas escondidas, cuando tengo las alas de la ilusión caídas,

¡Las manos maternales aquí en mi pecho son como dos alas quietas sobre mi corazón!

¡Las manos de mi madre

saben borrar tristezas!

¡Las manos de mi madre perfuman con terneza!

EL NIDO

Es porque un pajarito de la montaña ha hecho,en el hueco de un árbol,

su nido matinal,

que el árbol amanece

con música en el pecho,

como que si tuviera corazón musical.

Si el dulce pajarito

por entre el hueco asoma,

para beber rocío, para beber aroma,

el árbol de la sierra me da la sensación

de que se le ha salido, cantando,

el corazón.

CAÑAL EN FLOR

Eran mares los cañales

que yo contemplaba un día

(mi barca de fantasía

bogaba sobre esos mares).

El cañal no se enguirnalda

como los mares, de espumas;

sus flores más bien son plumas

sobre espadas de esmeralda…

Los vientos -niños perversos-

bajan desde las montañas,

y se oyen entre las cañas

como deshojando versos…

Mientras el hombre es infiel,

tan buenos son los cañales,

porque teniendo puñales,

se dejan robar la miel…

Y qué triste la molienda

aunque vuela por la hacienda

de la alegría el tropel,

porque destrozan entrañas

los trapiches y las cañas…

¡Vierten lagrimas de miel!