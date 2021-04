Cifra récord de migrantes detenidos en frontera EEUU-México

Washington/Prensa Latina

La cantidad de migrantes indocumentados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó en marzo la cifra mensual más alta en 15 años, de acuerdo con datos publicados hoy.

En particular el número de niños y adolescentes no acompañados que fueron puestos bajo custodia casi se duplicó en ese período, en comparación con febrero, según reportes preliminares de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtenidos por el diario The New York Times.

En total, los funcionarios fronterizos evitaron la entrada a la nación norteña de más de 170 mil migrantes en marzo, un aumento de casi el 70 por ciento más que en febrero y el total mensual más alto desde 2006.

Más de 18 mil 700 menores fueron detenidos en marzo después de cruzar la frontera, casi el doble de los aproximadamente nueve mil 450 apresados en febrero.

Las cifras récords se producen después de que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció recientemente la posibilidad de que la patrulla fronteriza enfrente un máximo no alcanzado en los últimos 20 años en los cruces fronterizos.

El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que la afluencia de migrantes en los últimos meses es consistente con los patrones de todos los años durante el invierno, sin embargo, el Post informó el viernes que el mayor aumento en 60 días en 2019 fue de 45 mil extranjeros indocumentados.

Por otra parte, el récord histórico de cruces fronterizos mensuales se estableció en marzo de 2001, cuando la CBP detuvo a casi 173 mil migrantes en la frontera, consignó la cadena NBC.

La administración de Biden enfrenta críticas bipartidistas de los legisladores sobre el aumento del flujo de extranjeros sin papeles, así como las condiciones dentro de las instalaciones de la CBP, que la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) calificó recientemente de ‘bárbaras y horribles’.