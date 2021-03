Cifra de muertes por coronavirus se mantiene

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El número de fallecidos por COVID-19 se mantiene en un promedio de ocho personas diarias, mientras las autoridades de Salud afirman que hay una baja importante en los casos registrados, “lo que llama la atención”, según el infectólogo Iván Solano, miembro del Colegio Médico.

“Habría que hacer una investigación del porqué la mortalidad pudiera estar elevada a pesar de que supuestamente los casos han venido a la baja. Habría que ver qué es lo que está pasando, ¿estamos haciendo las cosas bien?, ¿las estamos haciendo mal?”, se preguntó el médico.

Para el doctor Solano, el caudal de datos debe ser analizado desde el punto de vista técnico, “pero esta es información vedada. No hay transparencia”, recalcó. Por lo tanto, dijo el profesional, como médicos solo pueden hablar de suposiciones. Las autoridades de Salud se muestran cerradas a compartir información con otras instituciones, sino es del mismo Gobierno.

Desde que apareció el primer caso de COVID-19, la información sobre la pandemia en El Salvador se ha guardado celosamente y cualquier opinión diferente que no sea gubernamental, es descalificada y no es tomada en cuenta.

“Nosotros, siempre como Colegio Médico, como Observatorio Médico, hemos dudado mucho de los datos que nos proporciona el Gobierno”, comentó durante el espacio de entrevista República, del canal 33.

De acuerdo con el Colegio Médico, existe un subregistro demasiado alto de un 600 % en cuanto a mortalidad y 400 % en los casos de contagio. Números que para Solano difieren mucho en comparación con los oficiales.

“En ese sentido, no creemos en esas estadísticas que nos brindan el Gobierno; hoy, semana tras semana, ya no día tras día, como lo hacia antes”, dijo el galeno.

Solano aceptó que sí es cierto que hay menos gente hospitalizada; esa cantidad de gente ha disminuido, dice, pero las consultas con la sintomatología del COVID-19 no han caído. Afirma que no se puede decir que está elevado, pero tampoco a cero.

En tanto, el infectólogo, Jorge Panameño, representante del Colegio Médico, también informó siempre en el mismo espacio de televisión, que en El Salvador no se ha modificado el comportamiento epidemiológico de la enfermedad; entonces, se podría decir que hay una tendencia a la estabilización una especie de meseta, pero esto se puede estar debiéndose a la misma naturaleza del COVID-19.

“Hemos visto una caída bastante importante en los casos graves”, dijo Panameño, quien considera que esto se debe al comportamiento propio del virus, porque “por parte del Gobierno, aquí no se ha hecho nunca acción de vigilancia epidemiológica activa”, manifestó el médico.

Informó que la única que está haciendo investigaciones en El Salvador es la Universidad de El Salvador (UES) que han indicado que en el país hay varias cepas circulando, pero ninguna tan peligrosas como las variantes de Reino Unido y la brasileña.

“Hay que estar de ojo en esta situación porque en cualquier momento viene un viajero y podría llegar al país”, advirtió Panameño, quien se ha mantenido pendiente de la enfermedad desde que en marzo del año pasado se registró el primer caso.

Mientras que Solano advirtió sobre un posible repunte de casos, luego de las elecciones. En el área de San Salvador, más que todo, no se guardaron las medidas protocolarias para no contagiarse del COVID-19 el domingo 28 de febrero, esto podría incrementar los casos de la enfermedad de aquí a unos 15 días de haber pasado el evento, dijo Solano.

Además, el infectólogo cuestionó que se esté llamando a realizar fiestas para celebrar el triunfo de los partidos y que las autoridades de Salud, solamente estén sugiriendo que no se haga, cuando ellos tienen toda la potestad para prohibir estas actividades, dijo.

La vacunación real aún no ha iniciado

Los expertos en el tema aseguraron que la verdadera vacunación iniciará a mediados de marzo con el sistema covax que se tienen que repartir sin ninguna discriminación de ningún tipo y esto obedece a procesos internacionales y no a esfuerzos gubernamentales.

Solano explicó que el ministro de Salud, Francisco Alabí, no puede estar diciendo que la reducción de contagios se debe a que ya empezó la vacunación, pues con la cantidad de dosis traídas solamente se está inoculando a un 0.025 de la población.

Los profesionales insinuaron que la primera compra de vacunas fue una estrategia electoral del Gobierno enfocada en los comicios del pasado domingo.

Para que se logre el 98 % de la meta propuesta, dependerá de la logística que se establezca; de la forma que se ha hecho, tardarían unos cinco años, ya ha pasado la pandemia, dijo Panameño a manera de comparación.

“Para tener un impacto positivo, hay que vacunar al 70 % de la población por lo menos, tal vez ahora sí podemos conocer de los planes que se tienen”, agregó.

Otro tema que se abordó en el espacio de entrevistas con los expertos fue el uso de jeringas especiales que ha mencionado el Ministro de Salud que han ayudado sobrepasado las 20,000 vacunas que compraron gracias a estos accesorios que fueron donados.

Solano explicó que son jeringas no desechables porque no tienen que cambiar agujas que traen ya marcan la cantidad que se pondrá de esa forma no se desperdicia el producto y puede alcanzar para vacunar a otra personas pero de ahí surgen muchas dudas.

“Yo que lo que le pediría al señor ministro, para aclaración, porque ya hay mucho personas que está dudando, tanto médico como personal, se están preguntando: ¿me habrán puesto 0.5 o me habrán puesto 0.4 o 0.3 en aras de la transparencia debería de mostrar las famosas jeringas que dicen que ya vienen graduadas”, sugirió el médico.