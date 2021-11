Cierre oficial del Festival Sur Primaveras de otoño

Proyecto Cultural Sur

Palabras de nuestra presidenta, Beatriz Palmieri

Compañeros y compañeras del Movimiento

Desde una platea imaginaria surgieron grandes cantidades de poetas y artistas de muchos países: Canadá, Colombia, Cuba, México, República Dominicana, Uruguay y Argentina.

Otros faltaron a la cita, pero sabemos que cuando el próximo año, el II Festival Sur “Primaveras de otoño” nos convoque, más compañeros y compañeras llegarán a tiempo para participar.

Esta vez nos brindaron tremendo esfuerzo de realización y puesta en marcha de las actividades literarias y artísticas varios coordinadores y coordinadoras de Núcleos Culturales de los distintos países y lugares:

Tito Alvarado: MPCSur Núcleo Morin Heights

Lucy Ortiz, Esmeralda Alfaro, Diego Martínez, Stephany Mazuera: MPCSur Núcleo Vancouver.

Lucas Gil Ibarguen: MPCSur Colombia.

Karl Leyva Ferrer: MPCSur La Habana.

Francisco Saucedo: MPCSur Ciudad de México.

Irma Linares Alvarado, Raúl Castelo Hidalgo, Sian Ka´an Castelo Torres y Comité Editorial de la Revista Sur: MPCSur Núcleo Morelia-Mintzitani-México.

Isidoro Barrera Molina, Lamberto Ibárez Solís y Eleazar Arzate Rivera: MPCSur Núcleo Morelia-Mintzitani- Zihuatanejo, Guerrero, México.

Audberto Trinidad Solís: Puebla PC Sur Xicotepec de Juárez.

Norailiana Esparza Mandujano: Tamaulipas MPCSur Tamaulipas Sede victoria.

Mario M. Ávila: Villa Hermosa MPC Sur núcleo.

Xiomara Domínguez, José Enrique Méndez (Ike): República Dominicana MPC Sur, núcleo Santo Domingo.

Claudio Polanco: MPC Sur Tucumán-Argentina.

Renata Otto: MPC Sur Misiones-Argentina

Nora Coria: MPC Sur Buenos Aires-Argentina

Beatriz Palmieri: MPC Sur Lomas de Zamora-Argentina

Patricia Kozlowski: MPC Sur tres de febrero-Argentina

Elías Almada: MPCSur Entre Ríos-Argentina

Oscar Caram: MPC Sur Tucumán-Argentina

Rafael Pineda, Aldo Solé Oblaidía, Esther López, Graciela Hernández: MPCSur Uruguay.

A riesgo de no nombrar sin querer a compañeros y compañeras del acervo cultural Sur, poético y artístico que no coordinaron, sabemos que SÍ estuvieron con sus relatos, poemas, canciones, exposiciones visuales y fueron expresadas con talento, dedicación, ideología, creencias, vuelo creativo y diverso. Por eso hacemos la diferencia.

”Y mañana será mejor…”

Me apropié de esa frase que se la escuché a un cantante de Rock de aquí, Luis Alberto Spinetta, porque creo en ello profundamente.

Deseo que llegue el eco de los aplausos a todos y todas en todas partes.

Saludos con respeto y mucho afecto: Beatriz Palmieri

Un eterno comienzo Camaradas del arte y la esperanza

Mientras nosotros estamos en la senda de hacer cultura de nuevo tipo, las noticias no dejan de anunciar descalabros y desastres, uno de ellos es el fracaso anunciado de una cumbre sobre el clima. Mientras no veamos una voluntad de cambio cultural, una decisión de plantar 158 veces más árboles que personas en la tierra, mientras no se asuma que el modo en que nos relacionamos, es decir la nefasta costumbre de priorizar “la riqueza”, en desmedro de las necesidades humanas, no habrá solución.

La tarea para hacer la diferencia es continuar la marcha, sin descanso, hacia adelante tenemos muchísimo que hacer (Vallejo).

Comisión de Apoyo Fraternal