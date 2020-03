Choussy recomienda al Gobierno “actuar de manera cuidadosa”

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El economista Mauricio Choussy manifestó que el Gobierno debe actuar de manera cuidadosa en el actual panorama de la economía mundial, porque el crecimiento del país ha sido frágil en los últimos años y crecerá lo mismo que todos los años, 2.2 % o 2.3 %, que ha sido el promedio.

El país puede crecer poco en una economía mundial estable, pero en una economía en zozobra, el Gobierno tiene que ser más cuidadoso en su capacidad de accionar, manifestó Choussy.

El también expresidente del Banco Central de Reserva añadió que cuando un presidente de la República tiene un gran nivel de aprobación y un marco tan positivo, como Nayib Bukele, debería utilizar ese respaldo para hacer lo que el país necesita.

“Cómo generar más empleo, abordar temas como el del agua, el transporte y empezar a plantear acciones que llenará el otro componente de la gobernabilidad”, dijo.

“Una vez tomó posesión el nuevo gobierno, allá por junio, el indicador de confianza para invertir pasó la línea de cero en que había permanecido en terreno negativo desde el 2007 o 2008, cuando empezó la crisis financiera mundial, y podíamos ver que por primera vez en doce años los empresarios se mostraban anuentes”, manifestó Choussy.

El profesional dijo que ese clima que se venía dando, ya no es el mismo, porque el Gobierno cambió la forma de abordar algunos temas. “Hemos venido armando en este Gobierno un rompecabezas, el 9 de febrero alguien revolvió el rompecabezas, desarmó las partes de las piezas que estaban, se cayeron algunas piezas”, ilustró.

El economista aseguró que ese 9 febrero, de la toma de la Asamblea Legislativa, no solo se revolvió el rompecabezas, sino que algunas piezas se han perdido, y no se han logrado encontrar, como por ejemplo el respeto al orden constitucional, argumentó.

“Es difícil pensar en el rol de las fuerzas armadas, luego de ese incidente (9F), hay una pieza que tiene que ver con la gobernabilidad. ¿Vamos a lograr recomponer ese éxito que había mostrado el país en materia de gobernabilidad?”, se preguntó.

“Cuando se logró la aprobación del Presupuesto General de la Nación, y que el Ejecutivo estuvo dispuesto, incluso, a recortar algunos gastos, los inversionistas dijeron: se terminó la confrontación entre ARENA-FMLN, ahora hay que pensar qué requiere hacer el país para ir delante, para que inviertan”, comentó el economista.

Añadió que, incluso, las casas calificadoras de riesgos, la comunidad internacional y los analistas internacionales vieron con mucho agrado la aceptación del presidente, resumió Choussy, tras aceptar que existe un antes y un después de los hecho ocurrido ese domingo.

Ahora, la pregunta es -según el expresidente del BCR- ¿se logrará de nuevo recoger las piezas que se cayeron y armar un país viable? “Digo viable porque, si no logramos romper el ciclo de bajos crecimientos, el país va a tener que seguir exportando a nuestros hijos”, expresó Choussyn, quien está convencido de que las cosas deben cambiar.

Con relación a la aprobación que la población le sigue dando al presidente de la República, el economista dice que esto es porque la gente ve las cosas de lejos, “creen que esta mala imagen internacional que se ha ganado el mandatario no le afecta al país en nada y a ellos tampoco, pero esto no es cierto”, advirtió.

“La gente piensa que hay un mundo lejano que no les afecta, y por eso yo hago mucho énfasis en los programas de televisión que el que no exista inversión no solamente es un problema de los empresario, que no pueden hacer más negocio es un problema, afectando que haya empleos; al no haber empleo no hay competencia y no hay movilidad social”, detalló.

El elemento más visible cuando no hay inversión es que el Estado tampoco cuenta con esos recursos para dar seguridad, “y es ahí donde tiene que recurrir a préstamos y, cada vez que el país presta dinero, va cerrando puertas, que de un momento a otro le digan ya no les podemos prestar”, dice

“La gente lo tiene que entender, que ellos llegan a la tienda a pedir fiado, pero llega un momento que el de la tienda le diga ‘ya no le puedo dar fiado’ y así nos puede pasar como país”, puntualizó el economista durante la entrevista República de canal 33.

El economista también advirtió que el precio de los bonos, luego del 9 de febrero ha disminuido, lo que se convierte en una mala señal, es decir, “los inversionistas están diciendo: no confío en El Salvador”.