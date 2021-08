Chomsky denunció que élite en Brasil desprecia a los pobres

Brasilia/Prensa Latina

La élite en Brasil tiene hoy un odio muy arraigado contra los más pobres y la clase trabajadora, denunció el politólogo estadounidense Noam Chomsky en una entrevista concedida a TV 247.

‘Brasil es una especie de caso especial. Pocas veces he visto un país en el que elementos de la élite sientan tanto desprecio y odio por los pobres y los trabajadores. Está arraigado. No pretendo saber mucho al respecto, pero desde mi limitada experiencia, eso es lo que he percibido’, afirmó Chomsky.

Para el reconocido intelectual, el avance de la privatización en el gigante suramericano supone una ‘transferencia de poder’ de la esfera pública a la privada, que no tiene la obligación social de beneficiar a la población.

La privatización de la empresa de Correos, por ejemplo, ‘es un paso más en la destrucción del país’, señaló el profesor.

Recordó que Brasil tiene a una de las personas que está comprometida con su ruina, como el caso del ministro de Economía, Paulo Guedes, ‘un gran exponente de ello’.

Mencionó como el último esfuerzo es privatizar Correos, al menos las partes rentables… ‘Esa es la fórmula de Guedes, privatizar todo’, apuntó.

Recalcó que esa era la receta: entregar todo al poder privado y al capital internacional. ‘Una forma de destruir …Tenía práctica en eso, pues ya había trabajado bajo la dictadura de (Augusto) Pinochet, que realmente destruyó el país (Chile)’.

Al empobrecer al pueblo, las élites comprenden profundamente el concepto de lucha de clases. El envilecimiento de los más pobres, a través de la política de Guedes, favorece el mantenimiento de las clases dominantes en el poder, explicó el lingüista.

Por otra parte, hizo una fuerte advertencia sobre la devastación de la Amazonia que, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, alcanzó niveles históricos.

De acuerdo con el activista, Brasil podría convertirse en un completo desierto si no se toman medidas radicales para proteger el bioma.

‘Más grave aún es que los científicos brasileños han descubierto recientemente que la parte sureste de la Amazonia ya pasó de secuestradora de carbono a emisora de carbono, muchas décadas antes de lo previsto, mucho antes’, alertó.

Para el filósofo, la drástica reducción de las precipitaciones y el aumento de la grave sequía harán inutilizables las zonas agrícolas más extensas. También es un grave perjuicio para todo el mundo, pero especialmente para Brasil. Son problemas inaplazables, reflexionó.

‘A menos que Brasil sea capaz de afrontar estos problemas, ya no estará con nosotros dentro de unas décadas de forma viable. Así que, por supuesto, también significa un genocidio para la población indígena, la cual lucha duro y trata de ser escuchada, suplicando algo de apoyo’, subrayó.