China pide a EEUU ofrecer un entorno de mercado abierto, justo y no discriminatorio

BEIJING/Xinhua

China pidió este jueves a Estados Unidos proporcionar un entorno de mercado abierto, equitativo, justo y no discriminatorio para entidades de todos los países, incluyendo a China, y dejar de politizar los asuntos económicos y comerciales. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, hizo los comentarios en la rueda de prensa diaria en respuesta a una pregunta sobre el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos está a punto de terminar su revisión de seguridad nacional de TikTok, una plataforma para compartir videos cortos.

Wang dijo que el Gobierno chino siempre pide a las compañías chinas observar las leyes y regulaciones al hacer negocios con otros países. Sin ninguna evidencia, Estados Unidos está amenazando a una compañía china con base en la presunción de culpabilidad, lo que revela su hipocresía en relación con la llamada “defensa de la justicia y las libertades”, dijo Wang. “Esta es una violación a los principios de la OMC de apertura, transparencia y no discriminación y no favorece los intereses del pueblo y de las compañías estadounidenses”, dijo Wang. Wang citó a gobiernos y medios de algunos países que han enfatizado que no debería haber una “doble moral” en relación con las redes sociales y dijo que los softwares y aplicaciones de China satisfacen las necesidades de las personas y la demanda del mercado, ofrecen opciones diversificadas y ayudan a los mercados de las redes sociales de todos los países a crecer de forma sana. “Exhortamos a algunos en Estados Unidos a atender las voces de la comunidad internacional, a proporcionar un entorno de mercado abierto, equitativo, justo y no discriminatorio para las entidades de todos los países, incluyendo a China, y a dejar de politizar los asuntos económicos y comerciales. Esto concierne a la imagen y credibilidad de Estados Unidos”, dijo Wang.