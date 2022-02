China mantiene ritmo en JJOO tras oro de Qi en aerials para varones

BEIJING/Xinhua

China subió al cuarto lugar en el medallero olímpico luego de que el experimentado esquiador de estilo libre Qi Guangpu dio este miércoles a la nación sede su séptima medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

A cuatro días del final de los Juegos de Invierno, China cuenta con siete medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce. La tradicional potencia, Noruega, encabeza el medallero con 13 preseas de oro, seguida de Alemania con diez medallas de oro y Estados Unidos con ocho.

En un emocionante duelo final, cinco de los seis finalistas de aerials para varones realizaron un movimiento con un grado de dificultad de 5,000, pero sólo Qi lo ejecutó bien y consiguió el máximo puntaje con 129,0.

Esta es la tercera medalla en aerials para China, después de la de plata obtenida en la competencia mixta de aerials y del oro en el evento femenil conseguido por Xu Mengtao.

La victoria de Qi también representa el tercer oro olímpico para China en aerials de freeski. Después de que Han Xiaopeng se coronó en el evento masculino de aerials en Turín en 2006, China esperó 16 años para ver su segundo oro en aerials ganado la noche del lunes por Xu.

«Estos son mis cuartos Juegos Olímpicos. He aprendido mucho. Este es el momento justo para mí para ganar la medalla de oro en China, mi país de origen. Me alegra mucho que mi gente esté aquí conmigo. Puedo sentir que están emocionados», dijo Qi después de la final.

«Todos los trucos en esta competencia son muy importantes y muy impresionantes. Hice todo lo que pude. Durante la competencia, casi todos los competidores hicieron todo lo que pudieron, de modo que cada truco fue maravilloso», añadió Qi.

En otros eventos con nieve, los esquiadores estadounidenses Alexander Hall y Nicholas Goepper hicieron el uno dos en la final de esquí slopestyle. Hall, de 23 años, llegó al punto más alto del podio con un brillante desempeño en su primera carrera, y obtuvo al final el puntaje ganador de 90,01 puntos.

«Honestamente, estaba muy, pero muy sorprendido de lograr la primera carrera. Ya había recorrido parte del trayecto, pero definitivamente no todo», dijo Hall después de la final.

«Sin duda ha sido el mejor descenso slopestyle que he realizado, principalmente porque encarnó todo lo que amo del esquí y cómo abordo el esquí, y no me aparté de eso para tratar de conseguir mayores puntajes o algo así», añadió.

A pesar de registrar el sexto mejor tiempo en su primer descenso con 54,30 segundos, el esquiador alpino francés, Clement Noel, se reorganizó en el segundo para reclamar la medalla de oro en el eslalon varonil, mientras que el equipo sueco, incluyendo a tres biatletas de su escuadra de 2018, mostraron su fortaleza para obtener el oro en relevos femenil 4×6 kilómetros.

Por otra parte, Alemania y Noruega reclamaron las medallas de oro de sprint clásico de esquí de fondo por equipos femenil y varonil, respectivamente.

En el último día de competencia de patinaje de velocidad en pista corta, la campeona defensora Choi Min-jeong de República de Corea ganó los 1.500 metros femenil mientras que Canadá consiguió el oro en relevos varonil de 5.000 metros.

Los juegos se están acercando a su fin y el Comité Olímpico Internacional (COI) ha elogiado la prevención y control en relación con la pandemia en los juegos, en los que el número de nuevos casos diarios de COVID-19 reportados dentro del circuito cerrado disminuyó a cero el 13 de febrero.

«Creo que a veces olvidamos que en realidad estamos en medio de una pandemia mundial. Y probablemente estamos celebrando una de las competencias o eventos internacionales más complejos del mundo de forma muy exitosa», dijo el vocero del COI, Mark Adams.