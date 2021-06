China insta a bancos a impedir especulación con monedas virtuales

BEIJING/Xinhua

Diario Co Latino

El banco central de China ha sostenido conversaciones reguladoras con algunos bancos y plataformas de pago no bancarias, y los ha instado a dejar de prestar servicios para la especulación con monedas virtuales.

La acción tiene el objetivo de acabar con el comercio y la especulación con el bitcoin y otras monedas virtuales, proteger la seguridad de la propiedad de las personas y mantener la seguridad y la estabilidad financieras, señaló el Banco Popular de China (BPCh).

La especulación con monedas virtuales altera el orden económico y financiero normal, eleva los riesgos de actividades ilegales y criminales, como la transferencia transfronteriza ilegal de activos y el lavado de dinero, y atenta gravemente contra la seguridad de los bienes de las personas, dijo el BPCh.

Los bancos y las plataformas de pago no bancarias deben seguir estrictamente los requisitos reguladores, cumplir sus obligaciones de identificación de clientes y no ofrecer productos o servicios como apertura de cuentas, registro, comercio, compensación y liquidación de actividades relacionadas con monedas virtuales, dijo el BPCh.

El BPCh exhortó a las instituciones financieras a investigar e identificar las cuentas de los intercambios de monedas virtuales y de los comerciantes de venta libre, y cortar rápidamente los canales de pago para el comercio de monedas virtuales.

Es necesario que las instituciones financieras analicen las características de las transacciones de la especulación con monedas virtuales, aumenten la contribución tecnológica y mejoren los modelos de monitorización de las transacciones anormales, dijo el banco central.

Las conversaciones reguladoras se celebraron con el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de Construcción de China, el Banco de Ahorros Postales de China, el Banco Industrial Co. Ltd. y Alipay (China) Network Technology Co. Ltd., entre otros.

Las instituciones financieras dijeron que no llevarán a cabo ni participarán en actividades de negocios relacionadas con monedas virtuales y que adoptarán medidas estrictas para cortar decididamente los canales de pago para la especulación con dichas divisas, como lo pidió el banco central.

El bitcoin se hunde 12%

El periódico digital Infobae innformó que “El bitcoin se desplomó alrededor de un 12% el lunes después de que China ampliara la represión del mindao de criptomonedas con la prohibición de esta actividad en una provincia del sureste”.

El bitcoin había superado los 41.000 dólares a principios de la semna pasada tras un tuit del fundador de Tesla, Elon Musk, en el que reiteraba que la compañía de vehículos eléctricos volverá a aceptar pagos en esa criptomoneda si los mineros (los que crean los bitcoines) empiezan a utilizar energías limpias. Sin embargo, la actitud de las autoridades chinas ha vuelto a lastrar la cotización de la criptomoneda, agrega Infobae.

El minado en China alimenta casi el 80% del comercio mundial de criptodivisas a pesar de la prohibición desde 2017 de comerciar con ellas en el país y del cierre de esta actividad en varias provincias.

Según apuntan los analistas, los gobiernos regionales de las provincias chinas en las que más se desarrolla la minería del bitcoin han dado órdenes para clausurar instalaciones.