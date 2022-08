China convoca a embajador estadounidense por visita de Pelosi a Taiwan

BEIJING/Xinhua

El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Xie Feng, convocó con urgencia hoy martes por la noche al embajador de Estados Unidos ante China, Nicholas Burns, ante quien presentó gestiones solemnes y una enérgica protesta por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la región de Taiwan de China.

Luego de señalar que Pelosi corre el riesgo de generar una condena universal por una provocación deliberada y jugar con fuego, Xie dijo que esta es una grave violación al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos.

Esto tiene un severo impacto sobre el cimiento político de las relaciones China-Estados Unidos e infringe seriamente la soberanía y la integridad territorial de China, dijo Xie, quien añadió que esto socava gravemente la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwan, y transmite una señal seriamente errónea a las fuerzas separatistas que buscan la «independencia de Taiwan» .

«La medida es de naturaleza extremadamente atroz y las consecuencias son extremadamente serias. China no se quedará de brazos cruzados», destacó Xie.

Xie indicó que el Gobierno estadounidense debe rendir cuentas. Durante algún tiempo, Estados Unidos ha dicho una cosa y ha hecho otra, ha tergiversado constantemente y ha menoscabado el principio de una sola China.

Borró expresiones claves como que Taiwan es parte de China del sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos, ubicó a Taiwan dentro de su llamada «estrategia para el Indopacífico», elevó abiertamente sus lazos con Taiwan, incrementó la venta de armas a la región y apoyó actividades separatistas en favor de la «independencia de Taiwan», señaló Xie.

Xie dijo que el Gobierno estadounidense consintió en lugar de restringir el acto deliberado de Pelosi, lo que ha conducido a una escalada de las tensiones a través del estrecho de Taiwan y ha socavado seriamente las relaciones China-Estados Unidos.

Luego de señalar que la parte estadounidense pagará el precio de sus propios errores, Xie instó a Estados Unidos a abordar de inmediato sus actos indebidos, y a tomar medidas prácticas para revertir los efectos adversos derivados de la visita de Pelosi a Taiwan.

Estados Unidos no debe avanzar más por el camino equivocado, no debe agravar las tensiones ni hacer que la situación a través del estrecho de Taiwan y las relaciones China-Estados Unidos sean irreparables, dijo Xie.

Xie añadió que Estados Unidos debe dejar de jugar la «carta de Taiwan», dejar de utilizar a Taiwan para contener a China de cualquier manera y dejar de interferir en los asuntos internos de China.

Estados Unidos debe tomar medidas concretas para observar el principio de una sola China y las cláusulas de los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, cumplir el compromiso de los «cinco noes» asumidos por la dirigencia de Estados Unidos (no buscar una «nueva Guerra Fría», no tratar de cambiar el sistema de China; la revitalizacion de sus alianzas no está dirigida contra China; no apoyar la «independencia de Taiwan»; no buscar un conflicto con China) y no avanzar más por un camino equivocado y peligroso, destacó Xie.

Xie enfatizó que la tendencia de los tiempos no puede revertirse, la voluntad del pueblo no debe ser desafiada y quienes jueguen con fuego perecerán por él.

«Taiwan es Taiwan de China y Taiwan finalmente regresará al abrazo de la madre patria. El pueblo chino no teme a los fantasmas, a la presión o al mal», dijo Xie.

En la mente del pueblo chino, nada es más sagrado que proteger la soberanía e integridad territorial de China y nada es más importante que salvaguardar y lograr la reunificación nacional, destacó Xie.

Xie añadió que ningún país, ninguna fuerza y ningún individuo debe subestimar jamás la firme determinación, fuerte voluntad y gran capacidad del Gobierno y el pueblo chinos para defender la soberanía nacional y la integridad territorial y lograr la reunificación y revitalización nacionales.