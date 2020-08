Chapulines cubren 19.3 a 24.1 km2 1853 y China 2020

Caralvá

En Gaceta del Salvador en la América Central T 4 N° 3 del 15 de abril de 1853 informa, “Crónica Local” El chapulín se está muriendo. Esta noticia es la que hemos recogido con la mayor satisfacción parece que han encontrado manchas de la langosta atacadas por un insecto, probablemente una especie de Ichneumon que deposita en el cuerpo de cada chapulín entre el Corselete y el abdomen (detrás del capirote) un huevo que no tarda en nacer y en producir un gusano que vive, comiendo las vísceras de la langosta hasta hacerla perecer. Según se nos ha contado, unos vecinos de Nejapa averiguaron este hecho interesante en una mancha considerable, extendida, casi sin movimiento en el llano del Ángel. Nos proponemos examinar este fenómeno con todo el detenimiento que merece y reconocer a qué genero pertenece la larva Ichneumon Salvador. Deseamos que no sea esto un hecho aislado y que toda la plaga del chapulín vaya desapareciendo de este modo. Con todo será preciso enterrar el chapulín muerto en zanjas bastante profundas para evitar la formación de miasmas que también tiene sus graves inconvenientes.

Idem T 4 N° 4 22 de abril 1853 No ha muerto todo el chapulín. Esto es desgraciadamente cierto. En efecto han venido en estos últimos días a abatirse sobre la ciudad donde se las ha hecho una guerra sostenida y vigorosa, varias manchas de esta eterna plaga. Según datos positivos, hay en los alrededores de esta ciudad manchas que ocupan de cuatro a cinco leguas de longitud (19.3 km2, 24.1 km2) y parece que el fenómeno de que hablábamos en el número anterior no tiene la importancia que le atribulamos. Por ahora el daño no es de consideración; más es de temer para lo venidero, con la reproducción demasiado maravillosa de este insecto. Con todo, esperamos que la gente del campo no se desalentará y que a fuerza de perseverancia llegará a destruir, como el año pasado (1852) la mayor parte del chapulín y a minorar sus perjuicios.

Idem. T 4 N° 5 29 de abril de 1853. “Revista de la semana -Correspondencia de los Estados- “… Sigue el invierno con una fuerza que en los precedentes días, causando no pocos perjuicios tanto a los numerosos constructores de la ciudad, como a los agricultores. Se teme generalmente por la cosecha de granos de este año si las aguas no cesan pronto y si desgraciadamente el Chapulín invade las sementeras el daño será casi irreparable; mas esperamos que no sucederá así.

Idem T 4 N° 6 de mayo 1853 La langosta ha entibiado algo el ardor de las empresas de agricultura, pero a pesar de la presencia de esta plaga, se nota una actividad considerable en toda clase de empresas; más alza en el precio de los víveres y escasez de brazos síntoma que anuncian el mayor aumento de trabajo y de riqueza.

Idem T 4 N 9 27 de mayo de 1853 Chapulín… Todo el Estado está cundido de esta plaga devoradora, y apenas bastan los esfuerzos de los agricultores para disminuir algún tanto sus estragos. Probablemente estarán malas todas las cosechas este año.

El día 27 de julio 2020, la agencia CGTN anunció sobre la provincia de Yunnam China, la invasión en un área de 20,000 hectáreas (200 kms cuadrados de cultivos) de la langosta de bambú de espinas amarillas, ese insecto come bambú, arroz, maíz y caña; esa nación usó en otras ocasiones (16MAR020) un ejército de 100,000 patos para combatir al chapulín, además drones y pesticidas.

