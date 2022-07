CESTA pide respeto a los espacios señalizados para ciclistas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante el hecho de que los conductores utilizan las ciclovías para circular e incluso estacionarse, Jesús López, coordinador del programa “Sin Bicicleta No Hay Planeta”, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), pidió respetar estos espacios exclusivos para quienes hacen uso de este medio de transporte, y se mostró a favor de multar a las personas que incumplen la normativa.

“Todavía se tiene mucho trabajo en la zona alta de San Salvador, deberían comenzar con las ciclovías en el centro histórico y de ahí hacia arriba, y no al revés, porque en el centro histórico es donde circula la mayor cantidad de personas en bicicleta, quienes son de escasos recursos que son realmente lo que necesitan mayor protección porque muchas veces no alcanzan a comprar un casco o su bicicleta no tiene las mayores condiciones mecánicas necesarias”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a generar ciclovías en los municipios donde hay mayor circulación de bicicletas, pues en los lugares donde los terrenos son bastantes planos la gente utiliza mucho este tipo de transporte, por eso es importante hacer visible su uso. En San Pedro Masahuat y Guazapa han llevado a cabo algunas actividades, se piensa poner una señalización, el proceso es lento, pero llegará el momento de contar con ciclovías que tengan las condiciones fundamentales de seguridad para los ciclistas.

López detalló que en el caso de San Marcos, el CESTA envió hace algún tiempo una propuesta de ordenanza municipal, sin embargo, están en gestiones de pedirle una reunión a la alcaldía para proponer el proyecto que la ciclovía sea al menos todos los meses, sino todos los domingos como en San Salvador. Mientras que, en San Pedro Masahuat, cantón las Isletas se hizo una pedaleada con dos centros educativos y gente de la comunidad.

“Ojalá que podamos llegar a un acuerdo con la alcaldía y que se logre promover la bicicleta, y promover la ordenanza. Hemos visto que en otras zonas se están haciendo ciclovías, como en el caso de San Jacinto, en algunas alcaldías del interior del país se han actividades, el 29 de junio en El Paisnal tuvimos una pegada con 10 educativos, hay mucha iniciativa en la zona rural”, enfatizó el coordinador del programa Sin Bicicleta No Hay Planeta.

Además, recomendó a los ciclistas no pedalear sobre una lluvia fuerte, sino esperar a que pase el torrencial, porque cuando llueve el terreno se vuelve muy liso; es mejor iniciar la marcha a un ritmo lento, así como guardar las medidas de seguridad, llevar su casco y revisar los frenos de la bicicleta y tener una bomba de aire.

El CESTA destacó la importancia de construir ciclovías, pero también consideró necesario que las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) impulse campañas de concienciación y seguridad vial, para trabajar entre conductores y ciclistas, a fin de optimizar estos nuevos espacios que ayudan a descongestionar el tráfico.

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, indicó que están infraccionando a motociclistas y automovilistas que circulan o se estacionan en las ciclovías; gestores del VMT han impuesto multas a conductores por invadir estos espacios. Las ciclovías están destinadas para la movilidad no motorizada. Las motos también deben respetar a los ciclistas y no circular o bloquear el tránsito.

“Las ciclovías no son para estacionarse, y estamos sancionando a quienes cometan esta infracción, nuestros gestores se despliegan en diferentes puntos para garantizar el respeto de los espacios viales destinados a ciclistas”, expresaron las autoridades del VMT.

Recientemente, el MOP anunció la construcción de 166.27 kilómetros de ciclovías en una primera fase, para mejorar la conectividad a nivel nacional, iniciando en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la apuesta es conectar todas las ciclovías existentes y diferentes zonas como Soyapango, Santa Tecla, La Universidad de El Salvador y otros sectores de la capital que enlazará con hospitales, residencias, plazas, centros de trabajo, edificios culturales y zonas hoteleras.

“Vamos a conectar diferentes zonas de nuestro país para que puedan tener puntos y darles una alternativa de movilidad a toda la población salvadoreña, para que no se pueda solo mover a través de su vehículo, sino que también a través de ciclovías que pueda llegar desde su lugar de vivienda hasta el lugar de trabajo”, sostuvo el ministro de Obras Públicas.