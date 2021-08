CESTA entregará a municipalidades propuesta de Plan de Sustentabilidad

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“Vamos a entregar a varias municipalidades una propuesta para trabajar territorialmente un plan de sustentabilidad, por la difícil realidad social y ambiental del país”, afirmó, Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).

Navarro hizo pública la propuesta luego de señalar diversas vulnerabilidades a nivel social, ambiental y económico que se vive en el territorio nacional. Navarro considera que los efectos del Cambio Climático son más frecuentes y con mayor incidencia vendría a golpear a la mayoría de la población que vive en pobreza.

“Esto se puede poner peor, como la temperatura que sigue incrementándose, y vamos a tener más inundaciones, más sequías intensas, que años anteriores y este año será complicado con relación a esto. Estamos destruyendo más los hábitats eso significa más vulnerabilidad, más presencia y padecimiento de pandemias como la que tenemos ahora y la que estarán por venir que son más graves”, expresó.

Sobre la situación económica de la población, Navarro, reiteró que existe mayor nivel de pobreza, desempleo y violencia, y que no tiene una salida inmediata para dar soluciones desde el gobierno central, por considerar que las finanzas públicas también se encuentran en una situación caótica. “Casi todo el Producto Interno Bruto (PIB) lo tenemos hipotecado”, elevando la vulnerabilidad social.

“Porcentualmente, estamos peor que otro país de América Central. A nivel político no tenemos institucionalidad, no hay separación de poderes, hay un gobierno fallido, donde el presidente (Nayib Bukele) hace lo que se le antoja, haya o no ley. Una Asamblea Legislativa sin rumbo, solo apoyándole a él y la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República por igual. Y ante una realidad así, es conveniente reflexionar sobre el rumbo que debe tomar cada municipio”, manifestó.

La propuesta del CESTA es que cada municipio inicie una dinámica de trabajar como un país, es decir, encaminar todas sus actividades sociales, económicas, culturales y políticas, en un sentido de sustentabilidad. Descartando que haya rompimientos con la autoridad del gobierno central u otros municipios aledaños.

Sobre la sustentabilidad, es un concepto que se ha definido internacionalmente como la “habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta, para proveer de una alta calidad de vida a las personas”.

Afirmó Navarro que para algunos municipios sería más fácil y quizás, otros enfrentarían mayores dificultades, pero con un trabajo organizado podrían lograr un “trabajo conjunto”, ante la imposibilidad que el gobierno central atienda cada necesidad de los territorios.

“Primero tenemos que garantizar el mayor nivel posible de suministro de agua a nivel local ¿Qué significa esto?, tenemos que proteger el ciclo hidrológico en cada municipio. Porque el agua no viene de una fábrica, lo suministra la naturaleza y tiene un ciclo. Entonces, a nivel municipal debemos proteger estos ciclos hidrológicos y tenemos que garantizar que llegue a todas las personas”.

“No queremos decir que se tenga que romper con ANDA, ni mucho menos, pero en la medida de lo posible pueda tener un recurso hídrico local, será lo mejor y se debe proteger de la contaminación y evitar el desperdicio, eso en cuanto al agua”, indicó Navarro.

En cuanto a la generación de alimentos en cada municipio, el ecologista reiteró el trabajo en conjunto para producir sus propios alimentos a partir de prácticas de la agroecología y que al ser biodiversa se podría contar con mayor número de frutos y plantas comestibles así como su transformación. “Cuando una producción es numerosa se puede utilizar otras medidas. Como los mangos, a veces, la gente no haya que hacer con tanto mango y terminan perdiéndose, entonces, debemos procesarlos para seguir consumiéndolos. Y junto a los alimento, no olvidemos sembrar las plantas medicinales. Cada municipio debe tener reservas estratégicas de granos, porque el cambio climático nos va a golpear con sequías o inundaciones. No puede haber desabastecimiento local”, agregó.

El CESTA ha realizado con algunos municipios propuestas de generación de alimentos, la erradicación del plástico de un solo uso, el tratamiento de los desechos orgánicos y la protección integral de los territorios.

Navarro también manifestó como “daño grave” dejar a las municipalidades sin el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

Y es que, el pasado mes de abril, el presidente Nayib Bukele mandó una serie de reformas a la Ley FODES, al órgano Legislativo, en las que destacaba, bajar la asignación del 10% a un 6% de ese financiamiento de los Ingresos Corrientes del Estado. Del cual, el 25% se utilizaría para el gasto y el 75% para obras en las comunidades en los 262 municipios del país, que serían ejecutadas por una entidad nueva y designada como la Dirección Nacional de Obras Municipales.

“Al FODES no le han evaluado el daño que está haciendo al país y es grave. Estos fondos dan más capacidad a los municipios, porque desde el Gobierno Central, es más difícil hacer las cosas por territorio. Y ante este tipo de situaciones se debe fortalecer a todos los municipios, independiente del partido que esté en el gobierno o esté en el municipio”.

“Sabemos, de municipios que han querido hacer cosas buenas y tienen grandes dificultades por falta de fondos que ya tenían planificados. Lo lamentable es que desde años anteriores costó que incrementaran el presupuesto del FODES, y ahora que se había logrado y su entrega deciden suspenderlo y esto es un crimen contra la población”, manifestó Navarro.