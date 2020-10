CESC únicamente quedará para las empresas: Nayib Bukele

El Decreto 162 de la Asamblea Legislativa con fecha de noviembre del 2015 determinó que la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia deja de tener vigencia en noviembre del 2020. El presidente de la República, Nayib Bukele asegura que esta iniciativa seguirá solo para empresarios.

Joaquín Salazar

@DiarioCoLatino

La Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) ya no se contempla en el Presupuesto General de la Nación 2021, así lo confirmó el presidente de la República, Nayib Bukele. El mandatario señaló este impuesto como un IVA disfrazado que ya no será aplicado a la ciudadanía en las telecomunicaciones para el 2021.

“No vamos a subir impuestos, no se contempla un incremento del IVA, es más, se contempla una reducción del CESC, que no es el IVA, pero es un impuesto del 5 %, aunque digan que no es un IVA pero es como un IVA porque pagas 13 % del IVA y luego pagas 5 % del CESC adicional que se vuelve el 18 %. En el nuevo presupuesto no va incorporado el CESC, es decir, hay una reducción del IVA real que paga”, sostuvo el mandatario.

Bukele dijo que el CESC únicamente quedará para las empresas, además, aseguró que es en cumplimiento a una promesa de campaña electoral, por lo que será eliminado para todas las personas naturales.

“Es por esto, que en el presupuesto 2021, ya no incluimos el CESC, por lo que los salvadoreños ya no pagarán ese 5 % adicional en productos tecnológicos, celulares, recargas de saldo, conexión a internet, etc. A partir de diciembre, ya no se pagará el CESC.

Un impuesto menos, de los veinticinco impuestos nuevos que puso el Gobierno anterior”, dijo.

No obstante, la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia creada en noviembre del 2015, establece que su vigencia sería de cinco años, que se cumple en noviembre próximo, por lo que ya no se aplicará esta medida a los salvadoreños, no por decisión del presidente Bukele, sino por el vencimiento del periodo de vigencia de la ley. Y si el presidente quiere mantenerlo a la gran empresa, tendrá que hacer una nueva ley y llevarla a la Asamblea Legislativa.

Esta Contribución Especial de Seguridad fue creada por el gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén, para financiar los programas del Plan El Salvador Seguro, de los cuales muchos proyectos hoy son retomados bajo el Plan Control Territorial.

En un primer momento, esta Contribución Especial financió las iniciativas del Viceministerio de Prevención Social y los bonos trimestrales que se les entregaba a los agentes de la Policía Nacional Civil.

Fondos Asamblea

En otros temas, el Gobierno de Nayib Bukele anunció que el Ministerio de Hacienda ya hizo la transferencia de los fondos para pagar los salarios de septiembre a los empleados del órgano Legislativo.

Alejandro Zelaya -titular de Hacienda- afirmó que el atraso de siete días en el pago de los salarios se debió exclusivamente a que las arcas del Estado se han visto afectadas por la reducción en los ingresos y ante la falta del financiamiento, que supuestamente ha sido negado por los diputados para que el Gobierno pueda hacer frente a sus compromisos económicos.

Agregó, que Hacienda ha hecho un esfuerzo para poder transferir estos fondos, que son provenientes de recursos que han ingresado al Estado. El presidente Bukele señaló que de Tres mil millones de dólares para atender la pandemia solo han sido aprobados por la Asamblea Legislativa un poco más de $300 millones.