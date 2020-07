Cesar Cortez te canta “DEBEMOS DECIRNOS ADIÓS”

Iris Gálvez

Debemos decirnos adiós es una canción gestora de conciencia con relación a las relaciones que “ya no funcionan”; básicamente es un “despedirse de forma madura y consciente y desearse lo mejor” “¿Por qué terminar en malos términos con una persona con la que alguna vez fuimos felices?”.

Tal cual lo dice la canción “en homenaje al sentimiento que un día nos hizo soñar, prometamos sin resentimiento no buscar culpabilidad” este nuevo sencillo fue creado para dar a las parejas la oportunidad de sanar heridas y continuar la vida sin ataduras.

Esta canción cuenta con 2 versiones musicales, la que se estrena el hoy es la versión regional mexicano, la cual cuenta con un pintoresco video animado con la letra de la canción y que ya está colgado como ESTRENO en su canal de YouTube: César Cortez Music.

La segunda versión es balada pop, la cual se hizo en aras de mantener el estilo que lo ha caracterizado desde su primer álbum (Exonerado). Esta versión estará disponible en las plataformas digitales a mediados del mes de agosto y contará con un elegante y profesional video musical producido por Gecko Producciones y dirigido por Gerson Torres.

Una vida musical muy productiva

Cuenta con 24 años de carrera artística, la cual le ha permitido formar parte de importantes agrupaciones nacionales como Grupo Bravo de Marito Rivera (2008-2013) y Orquesta Hermanos Flores (2013- a la fecha); además tiene un álbum como solista llamada EXONERADO estrenado en 2015 y relanzado como EXONERADO 2.0 en 2019, el cual cuenta con 12 temas de su autoría y un cover.

Su música original le ha permitido ganar premios en Los Ángeles CA en 2015 y 2016 en los Triunfo Awards y en Premios VIVE Latino. Su carrera musical le ha permitido viajar a países como Estados Unidos, México, Canadá, España e Italia.

“Agradezco de todo corazón el enorme apoyo que brindan a la música nacional y me siento afortunado de formar parte de ese grupo de artistas que ha sido publicado por su prestigioso periódico.

Sin más que agregar, me quedo pendiente de cualquier detalle que necesiten y les deseo éxitos en su quehacer profesional y personal”. Finalizó Cesar en su comunicado de prensa.

Título: Debemos decirnos adiós

Artista: César Cortez

Letra y música: César Cortez

Arreglos musicales: AC RECORDS/SOUND RIVER STUDIOS/ANGEL CANO

Trompetas, trombones, clarinetes y tuba: Oli Estudios Mazatlán, México.