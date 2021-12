Cerramos el año con la peor crisis después de los Acuerdos de Paz: BRP

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Con pancartas y consignas, millares de personas se reunieron en el parque Cuscatlán para marchar hasta la plaza Barrios, donde mostraron su descontento por la imposición de medidas, las cuales han acrecentado la crisis social, económica y política en el país, considerada la peor después de los Acuerdos de Paz.

“Cerramos el año con la peor crisis política, económica y social después de los Acuerdos de Paz, con retrocesos en la democracia y pérdida de libertades, que golpea con más fuerza a los sectores pobres. Hoy todo está más caro, escasean las medicinas en los hospitales, hay más desempleo y pobreza, más desapariciones siguen los homicidios y feminicidios, hay más empresas en quiebran, todo ello ocurre a pesar de que el gobierno ha manejado más dinero que nunca, y elevó su deuda a niveles alarmantes”, afirmó Fran Omar, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

Asimismo, reiteró que el presidente de la República, Nayib Bukele, quiere hacer de El Salvador un narcoestado a su servicio, al destruir las instituciones democráticas, perseguir a la oposición política, atacar a sectores de la prensa, secuestrar la información pública, controlar ilegalmente a la fiscalía, imponer juez en la administración de justicia y hacer pactos perversos con las pandillas, a dos años y medio de su período no ha hecho mayor cosa en favor del pueblo trabajador, sólo mentiras y espejismos de modernidad, para engañar a la población, como el bitcoin y Bitcoin City. “A medio período todo está peor en El Salvador, pero cerramos el 2021 con un movimiento en resistencia y rebeldía popular contra este régimen dictatorial, corrupto y empobrecedor, un movimiento multitudinario, diverso, amplio, combativos y creciente, que ha ido construyendo con su lucha en las calles, mayores niveles de coordinación y unidad en acción, un movimiento que cuenta con la simpatía, acompañamiento y apoyo de los pueblos del mundo y ha vencido las amenazas del régimen, nuestro llamado es a intensificar la lucha para enfrentar y derrotar al narco régimen ilegal e ilegítimo de Bukele”, enfatizó.

La estrategia política del actual gobernante es la confrontación con todos los sectores, para justificar el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de los organismos contralores en fondos públicos, subordinó al Órgano Legislativo y el sistema judicial a los más ocultos intereses de su clan, acabó con las instancias que garantizaban la transparencia en el manejo de los recursos públicos y eliminó la independencia de poderes del Estado de derecho.

Mientras tanto, Sonia Urrutia, representante del BRP, expresó que con esta marcha las organizaciones y la población no organizada, pero cansada y harta de tanta injusticia le expresan un rotundo no al abuso de poder del actual gobierno, así como basta ya a la persecución contra defensores de Derechos Humanos, la prensa independiente, academia, voces críticas, ciudadanos y entidades no gubernamentales.

“Era necesario cerrar el año con una masiva marcha donde se refleje el descontento de la población salvadoreña, estamos exigiendo al gobierno que se restituya el orden constitucional, Bukele es una persona que de Derechos Humanos no tiene absolutamente nada, desde que llega hace despidos masivos en instituciones públicas. Este gobierno ha estafado al pueblo porque en su campaña en ningún momento dijo que iba a imponer una moneda virtual, ni que existiría persecución política hacia los líderes de la sociedad civil”, sostuvo Urrutia.

Amalia López, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, expresó que la actual gestión gubernamental ha cometido una serie de hechos nefastos, los cuales afectan a la población salvadoreña, el país sufre una crisis generalizada en múltiples indicadores de pobreza, desempleo, aumento de la canasta básica, pérdida de la seguridad alimentaria, falta de acceso al agua en cantidad y calidad, sin ser atendidos por el gobierno.

“Las desapariciones de cientos de mujeres y jóvenes en los últimos meses, visibilizan el fracaso de las políticas públicas de seguridad como el Plan Control Territorial que resulta ser solamente un elemento publicitario, pero en la práctica no desarrolla acciones orientadas a proteger a las personas, hechos que además se agravan con los señalamientos del pacto gubernamental con las pandillas, acciones que violentan el desarrollo a la vida y demuestran la falta de compromiso del aparato estatal con la seguridad de las personas”, dijo.

Desde tempranas horas de este domingo a través de redes sociales, diferentes manifestantes que se dirigen hacia la capital para participar en la marcha denunciaron diversos retenes de policías y soldados, quienes los bajaron de los autobuses y camiones, a fin de intimidarlos o retrasarles la llegada a San Salvador. En algunos lugares, después de casi una hora de ser retenidos, decidieron tomarse la calle y hacer la protesta frente a los retenes policiales y militares.