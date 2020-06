Cerca de 3,000 personas permanecen albergadas debido a las lluvias

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las recientes lluvias que afectaron el país por una semana, dejó cuantiosos daños, cerca de 13,000 personas evacuadas de zonas vulnerables que permanecen en 358 albergues, a quienes se les ha recomendado no regresar aún a sus viviendas, ya que el riesgo continúa debido a la acumulación de agua en el suelo.

La comisionada presidencial de operaciones, Carolina Recinos indicó que no se tiene la cuantificación de los daños, pues apenas ha finalizado el temporal y los equipos de las diferentes instituciones se desplazarán a las zonas afectadas para determinar el dato financiero. “Obviamente no será poco, no hay un solo departamento del país que no haya resultado con daños, el país es vulnerable, sigue manifestándose la necesidad de trabajar por la prevención y una planificación urbana, porque todos los eventos naturales nos golpean muy duro”, recalcó.

Recinos explicó que en el informe preliminar se registran 917 derrumbes de alta magnitud, 17 deslizamientos, 50 inundaciones grandes, 3,000 evacuaciones de pobladores que estaban en zonas de alto riesgo, 18 muros colapsados, 3,000 viviendas afectadas, de estas 600 están totalmente dañadas, tres puentes colapsados y diez con daños severos; también hay daños en 10 centros turísticos, 76 casas de la cultura y otras 30 estructuras más del Ministerio de Cultura.

También, hay 65 municipios con daños severos en la agricultura, pero en total las pérdidas de sector se estima en $5.6 millones, afectando a más de 22,476 productores en todo el país; se han perdido 15,121 manzanas de maíz, 1,121 de frijol y 1,092 manzanas de cultivo de arroz.

Han resultado dañadas 1,087 manzanas de frutas, 451,000 quintales de hortalizas, en el rubro ganadero se registra una pérdida de 450 cabezas de ganado bovino y 3,000 gallinas.

Afectaciones San Miguel

Miguel Pereira -alcalde de San Miguel- informó que durante las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en el municipio se registró un acumulado de 977.06 milímetros de lluvia, el nivel del río Grande de San Miguel llegó a 9.16 metros, siendo 7 metros el punto de desbordamiento.

Pereira dijo que en San Miguel solo se tuvo una persona fallecida, identificada como Nelson Arquímedes López Sánchez, de 19 años. Se reportan 676 viviendas inundadas en los cantones Anchico, Miraflores, Tecomatal, La Canoa, La Puerta, El Delirio, Montegrande, Hato Nuevo, El Havillal, Las Delicias y Santa Inés.

Asimismo, 7 derrumbes en el sector del Delirio y El Tecomatal, 22 árboles caídos en residencial San Francisco, colonia carrillo, cantón agua zarca, avenida Roosevelt, cantón El Havillal, carretera panamericana (La Cima), Prado de San Miguel, cantón el Jalacatal por carretera Panamericana.

El edil migueleño explicó que se habilitaron 7 puntos de encuentros, ya que las familias se mantienen en sus hogares y se tiene habilitados estos lugares de registrarse una emergencia o para la entrega de víveres y ayuda.

Lluvias típicas

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se mantienen las condiciones de alto contenido de humedad en el suelo y, tormentas típicas de la época lluviosa para las próximas horas, principalmente, a lo largo de la cadena volcánica central y zona norte del país, incrementando las altas probabilidad de deslizamientos, caídas de rocas y flujos de escombros, que pueden afectar infraestructura de viviendas y caminos.

Entre las zonas propensas a deslizamientos y flujos de escombros está el flanco oriental del cerro El Picacho, flanco sur del Boquerón, volcán de San Salvador; cordillera del Bálsamo con énfasis en los municipios de Comasagua, Huizúcar, Santa Tecla, Zaragoza y San Marcos; y el sector de los Planes de Renderos, principalmente, en los municipios de Santo Tomás y Panchimalco.