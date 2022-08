CD Dragón suspende entrenamiento por incertidumbre del fútbol nacional

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

El Club Deportivo Dragón se sumó a la lista de los equipos de la Liga Mayor de Fútbol que han suspendido las actividades deportivas a raíz de la crisis que atraviesa el fútbol nacional en la espera de la reactivación del deporte.

El cuadro mitológico comunicó que suspenderán los entrenamientos de todas sus categorías debido a la situación del balompié nacional y el “poco avance” para la reactivación del tornero.

“En vista de la lamentable situación que atraviesa el fútbol nacional y el poco avance para la reanudación del torneo local y por motivos de fuerza mayor, hemos tomado la decisión de no continuar entrenando”, señaló la directiva del Dragón.

El Dragón se une a clubes nacionales que han frenado sus actividades por la incertidumbre que envuelve al fútbol, con pérdidas económicas que no solo afectan a los clubes, sino también a las familias salvadoreñas que dependen del mismo, entre ellas las del comercio informal.

El equipo migueleño dijo que continuarán sus actividades deportivas al recibir noticias “favorables” sobre la instalación del Comité de Regularización del cual la FIFA aún no tiene noticias.