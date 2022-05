Casos de COVID-19 siguen disminuyendo, dice ministro Alabí 

Diana Aguilar

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Hoy, el ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que los casos de COVID-19 sigue disminuyendo, al igual que las letalidades. Actualmente, se registran de 10 a 15 casos por día, esto es favorable para la población salvadoreña.

Mientras tanto el ministro aseguró que le están dando un poco más de prioridad a las enfermedades arbovirosis, las cuales tienen un incremento al inicio del invierno.

«Estamos en un momento donde la mayor parte de la población ya recibió su vacuna, tenemos una coberturas óptimas. ¿Qué estamos observando en este momento en la situación epidemiológica del país? Pocos casos, eso quiere decir que la vacunación tuvo su efecto», afirmó Alabí.

Aunque también recalcó que ahora ya no se necesita hacer cita para obtener la vacuna, esto es para todas aquellas personas que no se han vacunado o aún les hace falta alguna dosis.

También habló acerca de la «hepatitis fulminante» enfermedad que se está viralizando y que afecta a los infantes. Además, está haciendo estragos en países centroamericanos como Costa Rica y Panamá, es por eso que el ministro no descartó la información de esta enfermedad. Agregó que se están haciendo análisis, ya hay una investigación científica, no se tiene confirmado que se tenga un caso en el país, pero eso no quiere decir que no haya una posibilidad de tenerlo, explicó.