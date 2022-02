“Caso El Mozote sin avances sustanciales”: Ovidio Mauricio González

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Ovidio Mauricio González, coordinador de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, explicó en cuanto al Caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, que están esperando a que se retomen las diligencias judiciales, de este caso que ha sido calificada como la más mortífera en la historia reciente de Latinoamérica.

“Hay una resolución de la jueza impuesta (Mirtala Portillo de Cruz), quien ha pedido que se hagan unas exhumaciones que han sido solicitadas por la Comisión Nacional de Búsqueda y otras de las organizaciones, o sea, el caso se encuentra estático”, afirmó González.

Fue el Juez Jorge Guzmán Urquilla, quien abrió el caso en el año 2016, luego de la derogatoria de la Ley de Amnistía (1993), que ha generado alrededor de 80 mil páginas de pruebas testimoniales, científico-forenses y periciales, que incluye las actas de las diligencias judiciales que no le permitieron al Juez Guzmán, obtener información de los archivos militares, como lo ofreció a las víctimas el presidente Nayib Bukele.

Tras la Reforma a la Carrera Judicial, que los tres órganos del Estado impulsaron y aprobaron, se realizó la remoción del Juez Guzmán Urquilla, luego de seis años de trabajar en este proceso judicial.

En cuanto a las exhumaciones, Ovidio Mauricio señaló que como Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, siempre van a exigir que en estas diligencias judiciales de las exhumaciones se cuente con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“Ella (la juez) ha resuelto en ese sentido. Y ahora, estamos esperando que el Equipo Argentino (EAAF) diga cuando tiene la conveniencia de estar en esas exhumaciones y esperamos que sea en los primeros meses del año, cuando aún el tiempo de lluvias no ha comenzado porque es muy difícil hacer exhumaciones en invierno. Es más, no lo recomiendan los mismos antropólogos forenses. De no lograrlo en los primero meses sería a final del año”, manifestó.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desarrolla su labor de recuperar e identificar los restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, restituir a familiares de las víctimas, y brinda a las comisiones investigadoras los resultados de los hallazgos forenses.

Sobre la Antropología Forenses se define como la identificación de restos humanos esquelitizados, la que se auxilia de diversas técnicas científicas como la “tafonomía forense”, una rama de la paleontología que estudia la descomposición, preservación, dispersión, erosión, entierro o exposición de organismos muertos.

“Y esto retrasará el proceso judicial, porque no se puede resolver, sino se han hecho las diligencias judiciales posibles, retrasa el proceso porque no puede pasarse a la fase plenaria o al auto de llamamiento a juicio, pero deben realizarse”, indicó.

“Las exhumaciones serán en los lugares aledaños a El Mozote, municipio de Meanguera, Morazán, ya que se tienen indicios de unas personas que manifiestan donde podrían estar enterrados familiares, habría que hacer una inspección y todo eso, pero todavía no hay una búsqueda y esperamos que se haga por los afectados”, manifestó González.

Otra de las dudas del coordinador de Tutela María Julia Hernández, sobre el retraso del proceso por las exhumaciones es cuál será la determinación de la jueza sobre esto, y si ya estudió las más de 200 piezas, que ronda 80 mil páginas aproximadamente de información.

“Cuando se dio la destitución del Juez Jorge Guzmán, nosotros pusimos un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) manifestando que esa destitución retrasaba el proceso en cuanto a quien llegara al proceso tendría que tomarse su tiempo y empezar de nuevo para seguir con el proceso”, recalcó.

“También hacer diligencias y justificar, preguntar por qué motivo se habían pedido algunas diligencias como las que faltan sumar a los expedientes, como son los informes de los peritos nombrados por el Juez Guzmán, que todavía no se han hecho y esperamos eso y ojalá se haga”, expresó González.

La presentación del escrito ante la Corte IDH, generó que este organismo determinará hacer “seguimiento de su sentencia para investigar el caso de El Mozote y sitios Aledaños”, luego de justificar posibles nuevos retrasos en el proceso penal de este crimen de guerra.

“Le hicimos ver que puede ser una treta del Estado, mañana cambia de nuevo al juez y vuelve de nuevo a comenzar el estudio el proceso, la revisión de los expedientes, pues eso le manifestamos a este organismo de derechos humanos”, comentó.

“La Corte IDH escuchó la posición del Estado, pero no la aceptó así que hará seguimiento de su sentencia y se espera para el próximo mes de marzo, se dé el primer seguimiento de la sentencia y suponemos que ese seguimiento lo continúen haciéndolo trimestral o cada cuatro meses, pero dijeron que estarían atentos”, reiteró González.

Las incógnitas sobre el proceso son muchas, considero Ovidio Mauricio, al señalar que tampoco saben sobre la determinación de la jueza, sobre elevar el Caso El Mozote a plenario según el Código de 1974, que sería por la íntima convicción de un jurado o si lo realiza por el nuevo código, entonces, serán tres jueces expertos en derechos quienes dictaminan.

“Mientras estamos esperando que el Estado cumpla con lo dicho por la Corte IDH, de buscar esos sitios de exhumaciones porque existen y se han quedado con lo que nosotros hemos documentado, pero, claro, no hubo una verdadera investigación de los enterramientos, esto falta”, puntualizó.