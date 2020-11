Carta al TSE II

César Ramírez

@caralvasalvador

En mi nota anterior expuse algunos elementos que han obstruido mi candidatura no partidaria independiente. He entregado 118 de 120 libros de firmas respaldantes el 09/NOV/2020 pero faltaron dos, los motivos a continuación:

1° La recolección de firmas de ciudadanos respaldantes fue efectuada con amigos y amigas voluntarios.

2° Su ubicación geográfica se expandió en la ciudad de San Salvador.

3° Se solicitó firmas a vecinos, familiares, conocidos y por azar.

4° Sucedió que mis voluntarios recibieron amenazas de grupos irregulares por considerarlo “evento político en su zona”.

5° Los libros fueron recuperados escondidos en bolsones escolares, para proteger a los voluntarios.

En consecuencia, acepto los límites de las leyes del TSE, sus actos procesales, su jurisdicción etc. pero se debe comprender a los ciudadanos no partidarios que participaron por la democracia; la nación se encuentra en condiciones extraordinarias, pandemia, cuarentena, tormentas tropicales, dengue, zica, restricciones de reuniones, etc. la diferencia de financiamiento entre un ciudadano y un partido político.

El caso de amenazas por recolección de firmas es un antecedente para el futuro evento de febrero de 2021, el control de grupos irregulares no es una leyenda urbana, será acaso la ausencia de gobernación del Estado, si eso sucede en este momento pre-electoral mañana será la justificación de la entronización del mal social.

Las zonas de restricciones de estos grupos son: Soyapango y la zona del Modelo Norte, además otras conocidas y denunciadas por comerciales, transportistas, organismos de derechos humanos, religiosos etc.

Nuestra participación parece una prueba de campo que expone la realidad actual de la libertad de circulación, la convocatoria a reuniones, la falta de educación de conceptos de ciudadanos no partidarios, trato desigual en las comunicaciones pre-electorales, el temor de muchos ciudadanos a participar en las acciones sociales democráticas etc.

La ausencia de candidatos no partidarios independientes, no es motivo de celebración de nadie, acaso revelará la débil educación en la participación ciudadana, la limitación de incluir firmas digitales de salvadoreños en el exterior e interior, la previsión del Estado de Emergencia en el caso de registro de firmas respaldantes etc. en consecuencia los ciudadanos continuaremos sin ser escuchados en nuestras posiciones, sin oportunidad de participar en la legislación de nuestros intereses y sin opción de partido político.

