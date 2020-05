Carta abierta al presidente Nayib Bukele

Las ciudadanas salvadoreñas y los ciudadanos salvadoreños varados en diferentes países de América del Sur, debido a la crisis del coronavirus, solicitamos al gobierno: Acelerar las gestiones diplomáticas necesarias para hacer efectiva e inmediata nuestra repatriación.

Son tres razones de peso las que nos motivan a solicitar una solución urgente:

1) RAZONES MÉDICAS

Entre nosotros al igual que en todos los países donde hay varados, hay personas con enfermedades crónicas como Diabetes Mellitus, Cardiopatías, Pulmonares, Hipertensión Arterial, procesos alérgicos, embarazadas, entre otros que nos vuelven más susceptibles a contraer el virus y aumentan nuestro estado de vulnerabilidad atentando contra nuestra salud, debido a que muchos de nosotros requerimos de chequeos de salud constantes para no sufrir algún tipo de descompensación de los grupos de patologías ya mencionados y que en otros países no los tenemos por recursos económicos ya que no contamos con los mismos derechos como ciudadanos en dichos países para recibir atención médica, por lo tanto, así mismo se nos dificulta la obtención de nuestros medicamentos permanentes.

2) RAZONES ECONÓMICAS

Como es común entre cualquier persona que viaja al extranjero, veníamos con un presupuesto económico limitado. Con la prolongación del tiempo de nuestras estadías, a estas alturas la mayoría nos hemos quedado sin recursos económicos para solventar los gastos que suponen nuestra alimentación y hospedaje en los países donde permanecemos.

3) RAZONES HUMANITARIAS

Muchos de nosotros dejamos hijos pequeños que preguntan por sus madres o sus padres. Otros tenemos a nuestro cuido madres o padres que ya son adultos mayores y requieren nuestra presencia, sobre todo en estos momentos de crisis. Nos urge estar con nuestras familias. Nuestras familias nos necesitan.

CONFIAMOS EN QUE EL GOBIERNO NO NOS ABANDONARÁ.



CONFIAMOS EN QUE ATENDERÁN NUESTRA SOLICITUD DE

REPATRIACIÓN PARA QUE TODAS Y TODOS PODAMOS RETORNAR LO MÁS PRONTO POSIBLE AL CALOR DE NUESTRA TIERRA Y

NUESTRO QUERIDO HOGAR: EL SALVADOR.