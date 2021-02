Carta abierta al presidente Bukele:

Por Ricardo Navarro

Estimado Presidente:

Lo que sucedió el pasado domingo que asesinaron a dos militantes del FMLN y balearon a otros tres es grave, teníamos años de no ver crímenes políticos, aunque lamentablemente, siempre continúan los crímenes por la delincuencia, pero creíamos que ya no íbamos a temer por nuestras vidas si pensábamos distinto al gobierno de turno, pero parece que las cosas están cambiando.

No creo que usted o alguno de sus ministros haya ordenado esos asesinatos, como tampoco creo que el expresidente Donald Trump haya ordenado las cinco muertes que ocurrieron en el Capitolio de USA, pero no se puede negar que la diatriba del presidente Trump alegando situaciones sin ninguna base legal, motivó a sus seguidores a realizar acciones que condujeron a esas muertes y por lo tanto Trump comparte la responsabilidad por esos crímenes cometidos.

Esa situación se está repitiendo en nuestro país, los mensajes de odio que usted ha venido emitiendo desde el inicio de su mandato han motivado a que diversos sectores sientan que pueden actuar con toda impunidad, en las redes sociales ha habido expresiones de lo más vulgar, oprobioso y violento que no pudieran haber sido hechas si la persona que lo hace no sintiera que puede dañar impunemente. Gracias a Dios que a una de las personas más vulgares ya se le impidió su acceso a la Asamblea Legislativa.

Una de las expresiones más desafortunadas de los últimos tiempos fue la que usted manifestó en el twitter al insinuar que el asesinato de las dos personas era un auto atentado. Disculpe presidente, pero esa expresión raya en lo criminal, usted no tiene ningún derecho en ofender a las víctimas, si usted no tiene el valor de pedir perdón a los familiares de las víctimas por lo que dijo, siquiera pídale perdón a Dios por sus palabras. Bien decía Jesucristo que lo que más contamina no es lo que entra sino lo que sale de la boca del hombre. También es de lamentar sus esfuerzos por desvirtuar las investigaciones que hace la fiscalía, así como la apología a la violencia que hizo su vice presidente este domingo por la mañana.

Cuando usted dijo al inicio de su campaña que en la Asamblea Legislativa había partidos corruptos tuvo algo de razón porque los partidos han albergado a personas corruptas, aunque mejor hubiera sido señalar a esas personas y no a un partido en su totalidad, pero bien, usted vendió la idea de “ARENA Y EL FRENTE NUNCA MÁS” y amparándose en eso sus allegados insultan, atacan y matan a personas como acaba de suceder.

Sus dotes de empresario vendedor han quedado evidenciadas porque ese odio que usted vendió fue asumido por varias personas con tal profundidad que no ven lo que es obvio. Muchos de sus seguidores odian a ARENA y el FMLN y no se dan cuenta que usted está gobernando con gente no solo que era de esos partidos, sino que era de lo peor que tenían esos partidos, en este sentido ambos partidos deberían tenerle a usted un poquito de gratitud, porque los ha limpiado algo (aunque quizás no quedaron limpios del todo), les ha quitado podredumbre y escoria, lo lamentable del caso es que usted adoptó a esa escoria para hacer Gobierno o hacerse apoyar.

Usted correctamente denunció a los partidos anteriores por actos de corrupción pero, ¿se ha dado cuenta usted de todas las denuncias de corrupción mucho más graves que caen sobre varias personas de su Gobierno? En el Gobierno del presidente Saca, el ministro de Turismo tuvo que renunciar porque denunciaron que le estaba vendiendo al Gobierno casi 25,000 dólares en madera, pero en su Gobierno hay una denuncia que su ministro de Hacienda vendió a su Gobierno equipo de salud a un precio inflado por 750,000 dólares. ¿Y qué pasó? Nada. Denuncias como esta abundan en varios ministerios.

Usted también correctamente denunció a gobiernos anteriores por actos de nepotismo. ¿Se han dado cuenta de los descarados actos de nepotismo de algunos de sus colaboradores, que no solo meten a toda la familia en el Gobierno, sino que les adjudican préstamos para sus empresas? De nuevo correctamente, usted denunció que los gobiernos anteriores hicieron tratos con pandillas y resulta que el periódico El Faro nos viene a revelar que usted tiene profundos acuerdos con las pandillas al grado que en la contienda electoral, las pandillas no dejan entrar candidatos de otros partidos políticos a los territorios que controlan. A propósito, ¿dónde está ese control territorial que usted menciona como logro de su gestión, si son las pandillas las que dominan los territorios?, ¿cómo es eso que usted alardea que ha reducido los homicidios en el país si a diario se reporta de personas desaparecidas?, ¿cree usted presidente que tiene derecho de meter el ejército a la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados para que le aprueben un préstamo?, ¿no cree usted que está violando la normativa constitucional que usted juró defender, al desobedecer a la Sala de lo Constitucional?, ¿cree usted que tiene algún poder especial para violar la ley y retener el pago del FODES a las alcaldías?, ¿no cree usted que sus ministros y director de la PNC tienen que dar cuenta de los gastos hechos y obedecer lo que la ley mandata?

Cómo puede usted decir presidente que los Acuerdos de Paz fueron una farsa, cuando gracias a esos Acuerdos de Paz es que dejamos de matarnos entre hermanos, podemos opinar sin temor a que nos maten; además, gracias a esos acuerdos usted es hoy presidente de la república. ¿Cómo puede usted blasfemar diciendo que la guerra fue una farsa, cuando 75,000 personas, incluyendo familiares y amigos, nos dieron su vida para buscar un mundo mejor? Deje por favor tanta ingratitud presidente, respete a las víctimas y respetemos a los familiares de esas víctimas.

Una cosa buena que usted ha hecho presidente es que nos ha abierto los ojos a muchos de nosotros, hay personas por las cuales sentíamos respeto, pero nos hemos dado cuenta que estábamos equivocados porque son gente oportunista, pareciera que usted les dijo: “Todo esto te daré si postrándote me adora” y se han postrado ante usted y lo han adorado, desde mujeres que antes eran guerrilleras del FMLN hasta hombres que fueron altos dirigentes de ARENA.

Usted tiene la ilusión presidente, que con las próximas elecciones va a tener mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y va a poder hacer y deshacer a su antojo y creo que usted se va a llevar una fuerte decepción. Mucha gente que antes lo apoyaba, ahora están en contra de usted, tanto los que lo apoyaron en forma directa suministrando fondos y apoyo logístico para su campaña como los que lo apoyaron en forma indirecta al promover el voto nulo en la anterior elección legislativa.

Al final de su mandato usted va a necesitar bastante dinero para contratar muchos abogados para hacerle frente a todas las denuncias y demandas interpuestas en su contra, mejor cambie de estrategia, la campaña de odio hacia sus adversarios, al igual que un incendio, es fácil iniciarla, pero al crecer y desarrollarse se va fuera de control y es muy difícil detenerla y si acaso se logra detener será después de haber ocasionado fuertes daños irreversibles. Usted todavía tiene tres años por delante y nunca es tarde para comenzar, deje el camino equivocado y váyase por el camino del entendimiento y la paz, créame que al final se va a sentir satisfecho de haberlo hecho.

Una última observación presidente: Deje que lo asesore gente capaz e inteligente, no se meta a hacer elefantes blancos como el Hospital El Salvador y el aeropuerto, traen grandes derroches de dinero, son innecesarios, mal concebidos, mal ubicados, dañinos a otros esfuerzos y una gran oportunidad para la corrupción.

Que Dios lo ilumine de ahora en adelante.