Carlos Reyes renuncia a ARENA

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los diputados Carlos Reyes y Jorge Rosales brindaron una conferencia de prensa este miércoles en la que informaron que renunciaron al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Asimismo, informaron la renuncia del alcalde del municipio de Jutiapa, Adrián Castellanos, otros exalcaldes y miembros del partido

“En lo personal espero seguir teniendo muy buena relación con muchos areneros que he conocido y he compartido por muchísimos años”, comentó Carlos Reyes, pero no quiso brindar los motivos concretos por el cual renunció al partido tricolor.

Carlos Reyes está desde el año 1997 en la Asamblea Legislativa como diputado representando al departamento de Cabañas, hasta hoy bajo la bandera de ARENA.

Reyes ha aparecido en la Lista Engel de los Estados Unidos, por lo que en las redes sociales pidieron a la actual dirección de ARENA que lo expulsaran.

René Portillo Cuadra, actual jefe de fracción de ARENA, dijo en aquel momento que el tenía conocimiento que tras los señalamiento de los Estados Unidos el diputado renunciaría del partido, porque no puede hacerlo como diputado, al menos que el pleno le aceptara la renuncia de hacerlo.