Carlos “Gullet” Peña ya esta en el Quiteño

@DiarioCoLatino

Como era de esperarse, la llegada del mexicano Carlos “Gullet” Peña se convirtió en la noticia del día para Club Deportivo FAS. El delantero azteca arribó por la tarde a territorio salvadoreño y directamente se trasladó al estadio Óscar Alberto Quiteño, en donde fue presentado como el refuerzo extranjero más esperado para la dirigencia tigrilla.

En la conferencia de prensa que se brindo en las instalaciones del estadio Quiteño, Peña expresó “Me gustó y me motivó el trato que me dieron para venir acá, siempre estoy para cualquier tipo de situación y esta no es la excepción, vengo preparando”, afirmó el atacante.

“Gullet” se pronunció sobre la sequía de títulos que el club santaneco vive. “Yo se la presión qué hay, y esa presión la convierto en motivación”. También expresó que “Siempre me he caracterizado por no conformarme con nada, me han dado la oportunidad de jugar en Escocia, Polonia, ahora en El Salvador, un Mundial, Copa Libertadores, CONCACAF, Copa Oro, Copa América y siempre he tenido la mentalidad de aportar mi granito de arena. Dios quiera y podamos ganar una estrella más en el escudo”, indicó Peña.

Sobre la calidad y el nivel que tienen las ligas en las que ha jugado en el pasado y la liga salvadoreña, aseguro “Conozco muy poco de El Salvador, cuando iniciamos las pláticas nos dijeron que el fútbol en El Salvador es muy difícil, muy complicado, tenemos que estar al 100 físicamente. Tengo que estar bien para que el entrenador, que es el que toma las decisiones me meta al campo”, afirmó “Gullet”.

Al final de la presentación de Carlos Peña, el nuevo refuerzo de FAS, saltó a la cancha del Quiteño vistiendo los colores de su nuevo equipo.

En el mismo acto de presentación del delantero mexicano, también oficializó el nuevo uniforme que utilizará el cuadro tigrillo en el torno Clausura 2021, una indumentaria que cuenta con los colores tradicionales rojo y azul, on cuatro franjas verticales con mangas azules y el logo de FAS al lado izquierdo, mientras que la calzoneta es de color azul.