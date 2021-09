Capturan al comisionado Ramírez Landaverde por supuestos delitos

La PNC informó de la captura de varios ex funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, incluidos Centros Penales, en los gobiernos del FMLN, entre los que se encuentra el ex director y ex ministro comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, y el subcomisionado Marco Tulio Lima Molina, ex director de Centros Penales. Foto Diario Co Latino/Cortesía

@DiarioCoLatino La Policía Nacional Civil (PNC) capturó, bajo órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR), al comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Seguridad en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén y exdirector de la PNC en el primer gobierno del FMLN, por los supuestos delitos de peculado y actos arbitrarios. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, informó que con orden de la FGR “se ha logrado desmantelar esta red liderada por Landaverde, quien tendrá que responder ante la justicia por delitos de: actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica”. “Hemos capturado al exministro de Seguridad del gobierno del FMLN, Ramírez Landaverde por actos de corrupción. Durante años la seguridad de los salvadoreños fue un negocio para ellos, es hora de terminar con la impunidad de estos delincuentes de cuello blanco”, indicó Gustavo Villatoro. La FGR informó que el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde está relacionando con el desvío de $14 millones de las tiendas penitenciarias en 2019, administradas por ASOCAMBIO, organización de la cual el ex ministro era el representante legal. También, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que la investigación contra Landaverde arroja suficientes indicios que confirman su participación en el diseño de un mecanismo de desvío y uso discrecional de los recursos captados en las tiendas penitenciarias. El comisionado Ramírez Landaverde fue ministro de Seguridad durante el periodo de Sánchez Cerén del Frente Farabundo Marti (FMLN). Rodolfo Delgado dijo que: “Hemos logrado la detención de ocho personas, que anteriormente ejercieron labores en el Ministerio de Justicia y Seguridad”. El titular de la FGR dijo que estos detenidos habían creado una red de corrupción, proveniente de las tiendas penitenciarias. La PNC realizó la captura del comisionado Ramírez Landaverde en la sede central de la PNC, donde desarrollaba sus labores policiales. Además de Ramírez Landaverde, fueron capturados el subcomisionado Marco Tulio Lima Molina, ex director de Centros Penales, Luis Alonso Barrera, ex director Ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ramón Fernando Roque, de Centros Penales, Sergio Ernesto Chicas, jurídico del ministerio de Justicia, y José Roberto Nóchez, ex director jurídico del Ministerio de Justicia, entre otros. En redes sociales, el ex dirigente de ARENA y ahora líder de Nuevas Ideas, anunció que solo faltaba capturar al ex director de la PNC, comisionado Howard Cotto. Tanto Ramírez Landaverde, como Cotto y Lima Molina proceden de las filas del FMLN, que como parte del proceso de Diálogo pasaron a ser parte de la nueva policía de El Salvador, no sin antes haber sido preparados por expertos de España y Brasil. En redes sociales, varios de los excompañeros de los capturados, no dudaron en señalar que era una persecución contra personalidades que estuvieron vinculados en el FMLN o en los gobiernos del FMLN. Compartir Facebook

