Capturan a Catalino Miranda, empresario de transporte colectivo 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó la noche de este sábado al empresario Catalino Miranda, dueño de unidades de las rutas 42 y 152, por supuestamente incrementar el pasaje de forma ilegal, también por obstaculizar la vía pública con sus unidades.

El subdirector de Fuerzas Especiales de la PNC, comisionado Douglas García Funes, afirmó que la captura se da cuando realizaron una verificación de los cobros que realizan las unidades de transporte colectivo sobre la tarifa autorizada del pasaje. «Luego verificamos estacionamientos y liberamos ejes preferenciales».

Decomisaron un microbús y una veintena de placas de microbuses por parquearse en la vía pública, comentó García Funes. Esto se da en la Plaza Zurita, en San Salvador.

El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a través de sus redes sociales, «les dijimos a los transportistas: no jueguen con fuego. Pero no escucharon. Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte, solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso», destacó.

A pesar de que el incremento al pasaje y parquearse en la vía pública en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial está sancionada con multas de $57.14, la PNC decidió arrestarlo.