Candidatos a diputados no partidarios tienen dificultades para su inscripción

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Candidatos a diputados no partidarios, junto a Leonardo Bonilla, presentaron una

solicitud ante la Asamblea Legislativa para que se les extienda el plazo para la

recolección de las firmas de respaldo de los aspirantes diputados independientes.

Recientemente, el órgano legislativo aprobó un decreto transitorio que extendió por

10 días más las inscripciones para los candidatos por partidos políticos para

completar sus requisitos; sin embargo, se dejó fuera a los aspirantes

independientes, mencionó Leonardo Bonilla, diputado no partidario por San

Salvador, “el temor a las candidaturas no partidarias es evidente”, recalcó.

Debido a esa exclusión, es que han solicitado estos 10 días más, y expusieron la

situación con el Tribunal Supremo Electoral, sobre la obstaculización que se le

está haciendo esa institución pública a los no partidarios “los candidatos ya

presentaron las firmas, pero el TSE les dijo a algunos que no les alcanzaba”, ante

esta situación, los mismos candidatos solicitaron que se redujera el número de

firmas para poderse inscribir, ya que la población todavía está amenazada por la

pandemia del Covid19, por lo tanto no suelen salir de sus hogares para poder dar

sus firmas a los no partidarios. in embargo, el tribunal no lo aceptó.

Por ahora, lo que piden es que se le otorguen estos 10 día más para seguir

recolectando firmas y poder seguir con el proceso de inscripción.