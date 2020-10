Candidato a diputado pide suspender campaña adelantada de Mario Durán

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El candidato a diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) por La Libertad, José Ugarte pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuar sobre las campañas adelantadas de varios institutos políticos, especialmente del ministro de Gobernación, Mario Durán, quien prevaleciéndose del cargo y a través de la entrega de paquetes alimenticios está promocionando su candidatura como alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas.

“La regalazón de paquetes por parte del Gobierno es campaña adelantada; el ministro de Gobernación, Mario Durán anda repartiendo por todas partes, el TSE ya hubiese actuado ante esta violación que no se puede hacer campaña adelantada antes de la fecha establecida. Es tan burda y descarada la campaña, que personas con camiseta celeste y el logo de la golondrina han llegado con ayuda y la posterior caja de alimentos a ciertas zonas de San Salvador, Usulután y Ahuachapán, afectadas por las lluvias”, afirmó el candidato.

Según Ugarte, el único ente que tiene la posibilidad de detener y sancionar a cualquier partido o persona haciendo campaña adelantada es el TSE; por lo cual, pidió emitir a Durán una orden de cesar y desistir, y multarlo como se ha hecho en el pasado con otros casos, ya que con fondos públicos está haciendo promoción partidaria.

Indicó que caso similar es el del candidato a la alcaldía de Santa Tecla por Nuevas Ideas, Henry Flores, quien ha llegado a repartir paquetes alimenticios a varias colonias como Santa Teresa, Madre Selva, entre otras, quedando evidenciado con una cantidad de fotos en redes sociales.

Asimismo, dijo que la planilla a diputación por el departamento de La Libertad se inscribirá el próximo 26 de octubre, durante este tiempo previo al inicio de la campaña electoral, se ha dedicado al trabajo de imagen, difusión de propuestas, promoción de plataforma en redes sociales, pues parte de la preparación ha consistido en darse a conocer a través de entrevistas.

“Esta campaña no será la típica, porque no se puede llegar a las personas directamente, pero a partir del inicio de la campaña vamos a salir a varias actividades en el territorio, el propósito es que identifiquen nuestra imagen, debido a que muchas personas no nos conocen”, recalcó.

Pago FODES

En cuanto al retraso del salario a los diputados y trabajadores de la Asamblea Legislativa, enfatizó que el Gobierno cometió actos arbitrarios y desobediencia, nunca en la historia política o gubernamental del país había sucedido algo así, por lo que, Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, ya fue demandado a título personal.

“Lo que está haciendo Nayib Bukele y su gobierno, a través de Alejandro Zelaya, al dejar a la gente sin el salario y el sustento de su familia, es bajero e ilegal; no hay ninguna explicación congruente ni coherente, él lo que quiere es que le aprueben una serie de préstamos y eso es un chantaje. No podemos permitir que el Gobierno tome la iniciativa de retener salarios solo porque le dé la gana, nadie de ningún partido y condición política debe ser privado de su salario solo porque a otro no le da la gana pagarlo”, agregó.

Sin embargo, al presentar las demandas necesarias para pagar a la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún adeuda $198 millones de FODES a las alcaldías, calificó de tardía la reacción de los ediles al protestar, ya que en 2016 cuando el FMLN era gobierno hubo un atraso por 35 días, donde salió todo el Frente y Nayib Bukele a la calle haciendo una infinidad de argumentos.

“No encuentro cómo describir qué tan ilegal y poco ético es haber dejado a la gente sin su salario solo por extorsionar por los préstamos, argumenta que el FODES no se puede utilizar para salario; sin embargo, hay una disposición de la Asamblea Legislativa de abril de 2020 donde permite que se puede utilizar un 25 %, hay alcaldías que deberán parar porque no tienen dinero para el funcionamiento. La protesta de los alcaldes es totalmente justificada, ese es un derecho de los salvadoreños ante una injusticia”, manifestó el aspirante a una curul en la Asamblea Legislativa.