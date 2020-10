Candidata a diputada independiente por San Miguel presenta firmas de respaldo

Alma Vilches

Nery Juárez, la única y primera candidata independiente a diputada por el departamento de San Miguel, presentó a la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los libros con 8,000 firmas de respaldo, para inscribir oficialmente su candidatura y competir por una curul en la nueva Asamblea Legislativa del periodo 2021-2024.

“Me hago presente para cumplir con el requisito de completar las firmas de la población migueleña e inscribirme como candidata no partidaria, no es un camino fácil, ha sido muy difícil. El visitar los diferentes municipios me ha permitido darme cuenta de las expectativas y necesidades de la población que no tienen la ayuda esperada de los partidos políticos, y ven en mí una esperanza de poderlos representar dignamente”, manifestó Juárez. El TSE indicó que es la primera vez en recibir 61 solicitudes a candidaturas no partidarias, de esa cantidad una fue declarada inadmisible, 24 improcedentes, cuatro desistieron de seguir el proceso, ocho ya entregaron los libros y 24 están en la recolección de firmas. Dado que se autorizó a 32 personas para recolectar firmas de respaldo, el TSE prevé revisar hasta 4,363 libros con 436,300 posibles folios con rúbricas. Sin embargo, debido al aumento de solicitudes después de las elecciones internas de los partidos políticos, el Tribunal estableció tres criterios para determinar si una persona aspirante a candidatura no partidaria comete fraude de ley y por lo tanto declarar improcedente su solicitud.

Entre los aspectos a tomar en cuenta es que el solicitante no debe estar afiliado a un partido, no haber participado en las elecciones internas de algún instituto político y no haberse desvinculado de un partido luego de convocatoria a las internas.

El Tribunal sugirió a los candidatos no partidarios devolver al TSE lo más pronto posible y a más tardar el 19 de noviembre los libros autorizados a la recolección de firmas, a fin de llevar a cabo el respectivo proceso de revisión, pues esa fecha es el último día para presentar las solicitudes y documentos anexos que legalmente correspondan para quienes aspiran a ocupar una curul en el órgano Legislativo.