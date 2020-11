Cambio cultural, corrupción y COVID-19

César Ramírez

@caralvasalvador

Un cambio cultural significa la transformación de grupos poblacionales hacia un nuevo tratamiento de: conducta, identidad, acción social, estructura de gobierno, interpretación religiosa, ambigüedad amigo-enemigo, defensa nacional etc… Es un término antropológico empleado para estudio en sociedades diferentes, en nuestro caso Centroamérica donde la pandemia de COVID-19 implica un cambio cultural, pero debemos hacer notar que las vacunas no eliminarán al COVID-19.

Hablamos hace unos meses que se requiere de un número significativo de la sociedad para educar a las poblaciones, el número requerido de personas educadas es 3,852 millones de salvadoreños que es aproximadamente el 60 % de una población de 6,421 millones, el modelo funcionará si esa población “orientada” cuida al resto de los ciudadanos.

La prevención debe ser principalmente el cuidado social: lavado de manos, distanciamiento, etc., porque el virus existirá entre nosotros para siempre; la vacuna solo cubrirá entre 20 % y 60 % de las poblaciones -si existen cero casos, pero si existen los contagio continuarán-, no se puede inmunizar a la población mundial, por la insuficiencia de recursos materiales e insumos tecnológicos, ese escenario descubre la desigualdad del sistema de salud en su composición social, agreguemos que algunas las vacunas solo protegen un determinado tiempo, por ejemplo la vacuna de la neumonía es anual, otras necesitan refuerzos de dosis, etc.

Recordemos que la corrupción mata, porque el dinero no llega al pueblo sino a los funcionarios delincuentes, acá ha sucedido con el manejo político de la pandemia, se ignoró las prevenciones del Colegio Médico, se despreció el aporte de las universidades y ahora las autoridades declaran hermetismo de datos en los siguientes siete años, es absurdo puesto esa acción impide a los epidemiólogos, académicos, científicos sociales, etc. proponer soluciones para una nación donde todos saldremos afectados.

El manejo irresponsable de la pandemia se observa al no rendir cuentas a la nación de un hospital inconcluso, compras a proveedores irregulares, discursos apocalípticos que en diciembre llegaríamos a tres millones de contagios, la confusión en los números de fallecidos por influenza, neumonías atípicas, sospechosos de COVID-19 y los reportados con exámenes de COVID-19 etc.

La corrupción mata al pueblo cuando se roban el dinero para alimentos, salud, educación etc., el cambio cultural es la prevención a largo plazo, el cambio cultural sí será para siempre y el COVID-19 no se eliminará por la vacuna sea inglesa, rusa, mexicana etc., solo brindará defensa por tiempo limitado.

www.cesarramirezcaralva.com