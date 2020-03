CAMARASAL descarta desabastecimiento y aumento de precios ante alerta

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) afirmó que a la fecha no se han dado problemas en el transporte marítimo y terrestre de mercancías; por lo cual, no tendría que haber desabastecimiento ni aumento de precios, ante la alerta por el COVID-19.

Sin embargo, la gremial pidió la agilización de los trámites para importar materiales para producir insumos sanitarios, como alcohol gel, jabones, toallas desechables y “evitar que haya un desabastecimiento en el país”, ya que se están usando más.

El director ejecutivo de CAMARASAL, Federico Hernández indicó que “hay que guardar mucha prudencia para que no vayamos a salir ese día (cuando sea confirmado un caso de COVID-19) a vaciar todos los supermercados”. “Eso va a ser un desastre que queremos evitarle al país”, dijo.

“Este es momento de crear políticas públicas para reducir la tramitología, ya que no abona a que los empresarios se formalicen (…) lo peor que puede suceder ahorita; además de que se desate una crisis sanitaria, es que se desate una crisis económica. Es necesario generar estímulos que hagan que la economía no se detenga, que no haya desempleo”, expuso.

Aplazar pago de impuestos de micro, pequeñas y medianas empresas, un fondo de garantías para microcréditos y reforzar la agilización del comercio fueron algunas de las propuestas para paliar el impacto económico del virus, presentadas por CAMARASAL.

El presidente de la gremial, Jorge Hasbún aseguró que las MIPYMES son las que más empleo generan, por lo que deben ser protegidas. “El 90 % de nuestros socios son MIPYMES. Las medidas y paquete de estímulos deben proteger a los más vulnerables, que son micros y pequeños empresarios”, indicó.

“Hay varias buenas noticias, como que no existen casos en el país. Otra es la mejora en la calificación del país. Es importante que continuemos la vida como siempre; no debemos preocuparnos, sino ocuparnos”, agregó Hasbún.