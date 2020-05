Camaradas de barco en los mares de la pandemia.

André Jacob me ha emocionado en día de ayer, con su trabajo de propagar la poesía, no el virus. Hoy me di la tarea de traducir al español sus palabra en francés. La música es música, ustedes pueden encontrar interpretaciones en español. El texto para pensar está en español.

Un abrazo desde el bosque nevado, aquí la primavera tarda en llegar.

Tito Alvarado

Bonjour, Buenos días,

La note dominante dans les médias ressemble à ceci: nous sommes en guerre. Un franc-tireur fou nous a à l’œil, mais il ne se doute pas qu’il fait face à une résistance de tous les instants. L’histoire nous enseigne que les partisans sont faits tout en cœur, en altruisme, en courage, en bravoure et détermination. Ils connaissent la puissance de leur levier, la solidarité. Et ils continuent.

La nota predominante en los medios se ve así: estamos en guerra. Un francotirador loco nos está mirando, pero no tiene dudas de que se enfrenta a una resistencia constante. La historia nos enseña que los de la resistencia están hechos de corazón, desinterés, coraje, valentía y determinación. Conocen el poder del motor de impulso, la solidaridad. Y ellos continúan.

Nos dirigeants utilisent souvent l’image de la guerre (militaires en prime dans le décor) pour qualifier la pandémie, mais il faudrait plutôt parler tout simplement de stratégies de prévention et de guérison. Mais ça sonne moins bien dans un discours. Alors, on nous habitue à maintenir le discours guerrier… Tout ça fera partie des analyses, plus tard, quand le printemps le grand nettoyage sera fait.

Nuestros líderes a menudo usan la imagen de la guerra (militares como un extra) para calificar la pandemia, deberían simplemente hablar de estrategias de prevención y cura. Pero no suena tan bien en un discurso. Entonces, estamos

acostumbrados a mantener el discurso bélico… Todo esto será parte de los análisis, más tarde, cuando llegue la primavera, se realizará la limpieza principal.

Cette situation m’a conduit à écouter deux chants fétiches qui rappellent le sens de la résistance.

Esta situación me llevó a escuchar dos canciones emblemáticas que recuerdan el sentido de la resistencia.

La complainte du partisan interprétée par Leonard Cohen, un des grands poètes canadiens.

Lamento de Partisano interpretado por Leonard Cohen, uno de los grandes poetas canadienses.

https://www.youtube.com/watch?

Suggestion de Davielle L’Écuyer.

Georges Moustaki, Ma solitude

Sugerencia de Davielle L’Ecuyer.

Georges Moustaki, Mi soledad

https://youtu.be/h9-OzSzCDWo

Et quelques pages de réflexion.

Y algunas páginas de reflexión.

https://www.pressenza.com/fr/

Solidairement,

En solidaridad

André Jacob