Cámara Mixta confirma reducción de dos años la pena a Saca

La Cámara resolvió que lo dictaminado por el Juzgado 2° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, sobre el caso Elías Antonio Saca González, no admite apelación posible, ya que no causa estado de agravio, es decir, que no afecta al interno. Foto Diario Co Latino/Cortesía

La Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria resolvió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), en torno al caso del interno y expresidente de la República, Elías Antonio Saca González, y confirma lo resuelto por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, en el sentido de reducir en dos años la condena contra el exmandatario. La Cámara también resolvió que lo dictaminado por el Juzgado 2° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, sobre el caso de Saca, no admite apelación posible, ya que no causa estado de agravio, es decir, que no afecta al interno. También la Fiscalía había presentado un recurso al respecto del cómputo por los dos años anulados; tal resolución fue tomada a partir de otra resolución emanada por el Juzgado 3° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena por los procesos abreviados, y a raíz de eso, la Cámara le quitó 24 meses de la pena. El exmandatario fue condenado en dos juicios diferentes. En el primero celebrado como juicio abreviado por el Tribunal Segundo de Sentencia, el 12 de septiembre de 2018 fue condenado a diez años de prisión por lavado de dinero y activos y en el segundo recibió dos años de prisión por parte del Juzgado Noveno de Instrucción por el delito cohecho activo, donde en septiembre de 2019 se realizó otro juicio abreviado. Sin embargo, sus defensores alegaron que los dos años impuestos en este último juzgado ya los había cumplido mientras se ejecutaba el proceso en su contra, lo cual fue el argumento para pedir la reducción de la pena. El proceso ya volvió al Juzgado 2° de Vigilancia y Ejecución de la Pena para que continúe con las diligencias pertinentes. Un dato importante que recordar es que la FGR también presentó una recusación contra los magistrados de la referida cámara, sin embargo, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que no existían motivos para apartarlos del proceso y que por lo tanto ellos deben seguir conociendo el caso.

