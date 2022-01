Cámara decreta que Ex funcionarios del FMLN permanecerán en detención

@Diario Co Latino

La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador resolvió que los ex funcionarios del FMLN acusados de supuesto malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, durante el gobierno de Mauricio Funes, deberán permanecer detenidos.

Esta resolución se mantendrá mientras finaliza la fase de instrucción y se desarrolla la audiencia preliminar, dice la Cámara.

Según los magistrados impuestos en la Cámara, Mario Osmín Mira Montes y Aníbal Enrique Alfaro Ojeda, será el juzgado el que decidirá si son enviados a juicio o son exonerados de los cargos.

Es de destacar que los acusados Carlos Enrique Cáceres Chávez, Calixto Mejía Hernández, Elvia Violeta Menjívar y Erlinda Handal Vega, fueron capturados en julio pasado al acusarlos de recibir sobresueldos, lo cual está estipulado en el presupuesto general de la nación, y por lo cual no es delito.

Tanto los ex funcionarios como los familiares y el partido FMLN han insistido que el encarcelamiento de los ex funcionarios y figuras reconocidas en el partido es producto de la persecución política que mantiene el gobierno de Nayib Bukele.

El ex vice ministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores, se sometió a un procedimiento abreviado y le han otorgado medidas alternas a la detención.

Sobre el resto de acusados entre los que están Salvador Sánchez Cerén, ex presidente de la República, Gerson Martínez, ex minsitro del MOP, la exministra del MARN, Lina Pohl y el ex ministro de Seguridad, Manuel Melgar, hay orden de detención.

Para la cámara, los argumentos de la defensa en la que afirmaban había una interpretación errónea del artículo 329 del código Procesal Penal, fueron desestimados, y ordenó que sigan detenidos.