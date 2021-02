Cámara Ambiental espera respuestas del MARN sobre Valle El Ángel

Gloria Silvia Orellana

Santiago Rodríguez -representante del Colectivo Salvemos Valle El Ángel- argumenta que no quisieran, como sociedad civil organizada, enfrentar más eventos como el ocurrido el 29 de octubre de 2020, que luego de prolongadas lluvias en la zona Norte del volcán de San Salvador hubo un deslave que dejó 35 personas fallecidas y un centenar de desaparecidos.

“No quisiéramos tener más eventos de esos que sufrieron las comunidades Angelitos 1 y 2 de Nejapa; así como no quisiéramos tener en Valle El Ángel lo mismo que pasó en la Finca El Espino. Y así podríamos hacer una lista extensa de los ‘qué no quisiéramos tener’ en los territorios, porque en este momento estamos expuestos a sufrir eventos similares o peores”, indicó.

La lucha social de los colectivos Salvemos Valle El Ángel, Foro del Agua y otras organizaciones no ha cesado desde hace tres años, las demandas, denuncias y plantones en las calles frente a instituciones involucradas; pasan luego a las redes sociales son similares peticiones, que tienen un solo objetivo: proteger la zona Sur del volcán de San Salvador, ante el intento de construcción de un complejo urbanístico y centro comercial en el municipio de Apopa.

Sobre el proyecto Ciudad Valle El Ángel, Rodríguez explicó que el territorio destinado por la constructora de la familia Dueñas, para edificar un complejo habitacional y comercial, pertenece a toda la zona Sur del volcán de San Salvador y que, por tanto, incluye a los municipios de Apopa, Mejicanos, Nejapa, Quezaltepeque, Opico y una parte de San Salvador, lo que eleva los riesgos de depredación ambiental y sobre explotación del agua.

“La lucha por la defensa de los bienes naturales y el territorio, trasciende ese proyecto de Valle El Ángel de los Dueñas; por supuesto, sabemos que ese proyecto es el más amplio de la constructora, por lo que consideramos es un mega proyecto. Y que han tomado la decisión de ponerlo como punta de lanza, para ir abriendo la brecha a otros proyectos urbanísticos medianos y pequeños en el mismo territorio”, manifestó Rodríguez.

Para estos colectivos no importa la acción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en noviembre del año pasado, diera el “permiso ambiental”, para la ejecución del proyecto urbanístico Valle El Ángel, que tuvo algunos tropiezos, luego de que técnicos del MARN formularan una serie de requerimientos al contenido del estudio de Impacto Ambiental, presentado por la constructora.

“Este proyecto está cuestionado a todo nivel. Hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, en busca de una respuesta; y en estos últimos meses la Cámara Ambiental en su resolución le ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente y le ha pedido también a la familia Dueñas, que respondan a las demandas que se le han presentado a lo largo de estos tres años que llevamos en la campaña Salvemos Valle El Ángel; estas resoluciones de la Cámara Ambiental y del Juzgado Ambiental es la única instancia del Estado que nos ha dado resoluciones favorables a las peticiones de las comunidades y organizaciones”, enfatizó.

Entre las medidas cautelares de la Cámara Ambiental, peticiona información oficial sobre la ponderación técnica y jurídica que el Ministerio del Medio Ambiente, hizo a más de 5,000 cartas de oposición de comunidades y organizaciones. Que fueron presentadas y otros recursos durante la fase de consulta del permiso ambiental de Ciudad Valle El Ángel.

“El MARN deberá responder a los colectivos ambientalistas cuáles fueron las consideraciones que tomó en cuenta, sobre la Ley Ambiental, que protegen al territorio nacional. Porque son de alta importancia, ante el impacto del Cambio Climático, que debe prevenir y proteger de muchas afectaciones a zonas específicas,como los volcanes y también que declaren esperamos nosotros, como zonas de máxima protección”, indicó.

En cuanto a la urbanizadora, la Cámara Ambiental le solicitó una “revisión del convenio firmado entre ANDA y la empresa”, en la cual, asigna al proyecto urbanístico la cantidad de 240 litros por segundo, y dar cuenta sobre el estudio de impacto ambiental que ANDA, que debió realizar la autónoma en cuanto a los ocho pozos que se van a perforar en el acuífero de San Juan Opico.

“De no estar ese estudio de impacto ambiental de ANDA, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no debió haber entregado el permiso ambiental a los Dueñas. Es allí en donde encontramos y dado cuenta, que el MARN, en una de sus respuestas a la Cámara, refirió que de ese estudio de impacto ambiental de ANDA es para el funcionamiento del sistema y no para la construcción del proyecto. Eso cambia el contexto y es una manera de querer sortear esa petición que ha hecho la Cámara Ambiental. Como colectivos Salvemos Valle El Ángel, Foro del Agua y otras organizaciones estamos preparando presentar recursos a otro nivel, porque queda claro, que el MARN está dispuesto a violentar cualquier artículo, decreto o ley con la meta de facilitar el permiso ambiental a las empresas constructoras de la familia Dueña”, aseguró Rodríguez.

Sobre el accionar de las empresas constructoras, Santiago Rodríguez reiteró su argumento que Valle El Ángel es el proyecto urbanístico que será utilizado de “punta de lanza”, para abrir camino y que a sus costados otros proyectos de menor extensión logren su objetivo, como en Paseo El Prado, y la tercera etapa del complejo San Gabriel y Altos de la Metrópolis en la zona.

“Eso pasa igual con Valle El Ángel, la familia Dueñas tiene ya compradas más de 508 manzanas, pero Valle El Ángel son más de 1,600 manzanas. Tienen una proyección y la primera fase la van a construir en 326 manzanas y les quedan más de 200, para realizar su segunda fase. Hace 10 años que les negaron el permiso para hacer su proyecto en Valle El Ángel, porque no había suficiente agua, y lo sabían y lo han resuelto trayendo el agua del acuífero de San Juan Opico, esas son las manipulaciones técnicas y políticas de las constructoras, que no tienen ningún interés humanitario”, puntualizó.