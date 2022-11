Calendario del Mundial Catar 2022: Fechas y horarios

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Las mejores 32 selecciones se reunirán en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 este domingo, en el arranque del evento fútbolistico más esperado en los últimos cuatro años. Brasil, Bélgica, Argentina y el actual campeón del torneo, Francia, parten como los cuatro favoritos a ir por la victoria del torneo. En el puesto 5, Inglaterra se ubicó como las menos favorita a optar por la copa.

La 22ª edición del Mundial se disputará desde este domingo 20 de noviembre en el encuentro inaugural entre Catar y Ecuador a las 10:00 a.m. (Hora El Salvador), hasta el 18 de diciembre, con los mejores 64 partidos protagonizados por los clasificados al certamen que se jugará en ocho sedes del país anfitrión.

El lunes 21, Inglaterra se medirá a Irán a las 7:00 a.m. Luego Senegal se enfrentará a Países Bajos a las 10:00 a.m. y a la 1:00 p.m. Estados Unidos se verá con Gales. El día martes, Argentina protagonizará uno de los encuentros más esperados contra Arabia Saudita a las 4:00 a.m. Dinamarca vs Túnez a las 7:00 a.m. México ante Polonia a las 10:00 a.m. y Francia cerrará el segundo día contra Australia a la 1:00 p.m.

El miércoles 23, Marruecos intentará conseguir la ventaja ante Croacia a las 4:00 a.m. A las 7:00 el cuadro de Tomas Müller se verá ante la selección de Japón, la selección representante de la región centroamericana, Costa Rica se verá contra los españoles de Luis Enrique a las 10:00 y el último encuentro se disputará entre Bélgica y Canadá.

Los cuartos encuentros del día jueve serán: Suiza-Camerún a las 4:00 a.m., Uruguay vs Corea del Sur a las 7:00 a.m., Portugal ante Ghana en horario de 10:00 a.m. y la favorita del mundial, Brasil cerrará ante Serbia a la 1:00 p.m. En la primer jornada de la competición.

Los octavos de final darán inicio el 3 y finalizarán el 6 de diciembre, los cuartos se disputarán entre el 9 y el 10, las semifinales en 13 y el 14, la eliminatoria por el tercer puesto el 17 del mismo mes y la gran final el día 18.