Buscar una reelección presidencial “un golpe duro a la democracia”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que existen diferentes voces a nivel interno e internacional que afirman que lo mejor para la democracia en El Salvador, “es que el presidente (Bukele) recapacite y que dé marcha atrás a sus aspiraciones de reelección”.

“Al presidente hay que decirle, la democracia en el país ha ido avanzando poco a poco, y sí le falta mucho, pero el hecho de buscar una reelección da un golpe duro a la democracia”, comentó este viernes la diputada opositora.

Ortiz agregó que para los salvadoreños “es, hasta cierto punto, una falta de respeto que nosotros como funcionarios de elección popular aun a estas alturas estemos pensando en campaña. Es un momento para gobernar, es momento de ejercer nuestras funciones, la campaña inicia dos o tres meses antes de las elecciones, no empecemos una campaña adelantada”.

Las reacciones de la legisladora fueron en el contexto de los comentarios vertidos por el presidente Bukele sobre una carta de ex jefes de Estados de América Latina y España donde condenaron la reelección presidencial.

El presidente Bukele se refirió a la carta y criticó a los ex presidentes: “una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos, hasta asesinos. Todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así”, destacó Vía Twitter.

Y es que la carta en sí, establece una negativa para que un mandatario se reelija en El Salvador. Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), enfatizaron que la actual Constitución de El Salvador consagra en su artículo 88 el principio de “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Señala como mandato constitucional, a la vez, el desconocimiento del presidente quien habiendo concluido su período pretenda seguir en ejercicio.

La Carta Magna “proscribe (prohíbe) expresamente, que sea candidato `el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial`, según los artículos 131,16 y 152,1”, señala la carta.

IDEA contextualizó que la Carta Magna en su artículo 154 solo prevé un ejercicio presidencial de 5 años sin que “la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”; por lo que dispone como cláusula pétrea en su artículo 248, que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a… la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Y es que la Sala de lo Constitucional impuesta por Nuevas Ideas, emitió una resolución hace un año donde abrió las puertas a la reelección presidencial al reinterpretar el artículo 152 de la Constitución de la República. Según el análisis de la impuesta Sala, el periodo inmediato anterior se refiere al periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén. Este “análisis” es compartido incluso por el propio presidente Bukele, que ya anunció su intención de participar en las próximas elecciones.

“Por consiguiente, de concretarse la pretensión del actual presidente de El Salvador, consideramos se estará en presencia, como lo indica expresamente en su artículo 20 la Carta Democrática Interamericana, de `una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático`”, señaló IDEA.

En ese sentido, los que suscribieron la carta instaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos y al Consejo Permanente para que, sobre un análisis urgente de la cuestión, dispongan lo necesario, para “promover la normalización de la institucionalidad democrática” en El Salvador.

Los firmantes fueron los expresidenes: Óscar Arias, de Costa Rica, Nicolás Ardito Barletta, de Panamá, Felipe Calderón y Vicente Fox, de México, Federico Franco, de Paraguay, Eduardo Frei, de Chile, César Gaviria de Colombia, Lucio Gutiérrez y Osvaldo Hurtado de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, y el expresidente del Gobierno Español, José María Aznar, entre otros.