Buscan promover el uso de la bicicleta en el “Circuito Claudia Lars”

La duración de la “Pedaleada” será de 8:00 a.m. hasta mediodía. Pero para garantizar la seguridad vial de todos los ciclistas, se tendrá una restricción del Periférico Claudia Lars desde las 6:00 a.m. a las 12:00 p.m. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El Gobierno realizará el 'Circuito Claudia Lars' el próximo domingo 27 de noviembre con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. Serán 10 kilómetros de recorrido entre el desvío de San Juan Opico y finalizando en el desvió a Sacacoyo. Habrá que recordar que existe la Ley Marco para el Uso y Fomento de la Bicicleta la cual tiene como objetivo principal generar un marco regulatorio que promueva el uso y fomento de la bicicleta como medio de transporte ecológico y amigable, tanto en el ámbito urbano como en el rural. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez; el nuevo viceministro de Transporte (VMT), Nelson Reyes; y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alex Beltrán, informaron sobre el desarrollo del 'Circuito Claudia Lars' a realizarle el domingo 27 de noviembre, desde las 8:00 a. m. hasta las 12 m.d en el Periférico Claudia Lars. Romeo Rodríguez explicó que durante el desarrollo de la actividad habrá restricciones de circulación en el Periférico Claudia Lars. Sin embargo, los redondeles de San Juan Opico y Sacacoyo ambos en La Libertad, estarán habilitados. La población tendrá habilitada como ruta alternativa la calle que va de Sonsonate a San Salvador, ingresando por Lourdes y Ateos, de igual forma en viceversa. El funcionario destacó que solo en el Periférico Claudia Lars se construyeron 10.08 kilómetros de ciclovía. Por su parte, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que se han coordinado los dispositivos de seguridad para el desarrollo del 'Circuito Claudia Lars': "Vamos a programar el cierre del Periférico Claudia Lars desde las 6:00 am. hasta las 12:00 p.m. Hemos habilitado rutas alternas para garantizar el flujo vehicular en la zona. Además, de controles por parte de la Policía Nacional Civil y gestores de tránsito". Mientras que el director de FOVIAL, Alex Beltrán, enfatizó que, por ser parte de la Ley Marco para el Uso y Fomento de la Bicicleta, se debe incluir en sus políticas de construcción de infraestructura, la creación de espacios que promuevan el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta es importante como un modo de movilidad alternativo y sostenible, ya que, contribuye a disminuir la siniestrabilidad vial, mejora el tránsito vehicular y reduce la emisión de gases de efecto invernadero.

