Buscan cuerpos de desaparecidos en casa de Osorio en Cojutepeque

Redacción Diario Co Latino

La búsqueda de cuerpos en la casa que habitaba el expolicía Hugo Osorio, en Cojutepeque, inició este lunes por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General dela República (FGR).

Los indicios para buscar cuerpos es que en el tiempo quevivióOsorio en el lugar desaparecieron una estudiante de 14 años y dos personas identificadas como Karla, de 26, y Eduardo de 28.

Hugo Osorio fue capturado luego de que una de las víctimas pidiera auxilio y los vecinos alertaron al 911 de la PNC, que al llegar al lugar encontraron varios cádaveres apilados entre mujeres y niños.

Osorio actualmente guarda prisión preventiva por haber matado a dos mujeres (feminicidio) el pasado 7 de mayo en Chalchuapa, donde tenía otra casa en el callejón Estévez, de la colonia Las Flores.

Este lunes las excavaciones que son vigiladas por la FGR y PNC y no hay acceso a la prensa, no descartaban la existencia de cuerpos en el lugar.

En la zona trabajan los fiscales y miembros de Medicina Legal. Osorio habría llegado a Cojutepeque, en Cuscatlán, al ser destacado cuando era policía. Y decidió quedarse en el lugar, en una casa que compartía con su esposa, ubicada en la lotificación Reales Martínez.

Según información la estudiante de 14 años identificada como Daniela Villatoro Peña, desapareció hace tres años después de salir del colegio donde estudiaba, el 26 de octubre del 2018 y no se descarta que su cuerpo este en esa casa, ya que fue vista platicando con el ex policía cuando ella pasaba por el lugar a visitar a su abuela. El ex policía la abordaba cuando ella iba a visitar a sus abuelos y pasaba frente a su casa.

Este caso de los asesinatos no solo consternó a la ciudad de Chalchuapa cuando se encontraron los cuerpos, sino a todo El Salvador, ya que Osorio, silenciosamente había estado burlando el sistema de seguridad del país.

Solo en el mes de octubre del año pasado, 12 cuerpos recuperados de dichas fosas fueron entregados a sus respectivas familias. El dato, aunque parece alto, puede ser incluso menos de la mitad según las autoridades ya que informaron que aproximadamente 30 cuerpos fueron recuperados en la fase de antropología forense.

Osorio es testigo criteriado en el caso en contra de otros sujetos a quien se les señala de haber cometido similares asesinatos en la misma vivienda en Chalchuapa o que participaron como cómplices.