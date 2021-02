Bukele y su gobierno por encima de la ley

Sí, lamentablemente así es, pero lo más lamentable es que un alto porcentaje del pueblo, de acuerdo con las encuestas, lo acepta y hasta lo aplaude. Ese porcentaje no se da cuenta que burlarse de la ley, incluida la Constitución, no solo deteriora la institucionalidad del país, sino que se prepara un nuevo Estado al servicio de un líder, y este dictará las leyes a su antojo y a su estilo.

El presidente Nayib Bukele y sus ministros hacen lo que les da la gana y, de paso, lanzan veneno que tal aguja hipodérmica se le inyecta a sus seguidores, y estos se ponen a disposición de cualquier cosa. El asesinato de dos militantes del FMLN el 31 de enero es consecuencia de lo anterior. No se puede descartar que los tres que participaron en el asesinato, lo hicieron porque creen que, por ser seguidores del presidente, por ser del partido Nuevas Ideas o del partido del presidente, tienen la coraza de la impunidad. Y así como han actuado estos tres seguirán otros y otros, porque cuando un “líder” quiere todo el poder es necesario sembrar miedo, incluso hasta terror.

Durante más de medio año de gobierno, el presidente Bukele se ha destacado por irrespetar la ley, la seguridad jurídica es una simple oración vacía, sin sentido para este Gobierno, hasta que las sustituya conforme a su imaginación, es decir, sus ocurrencias.

El presidente Bukele disfruta cada vez que viola la ley y usa el ataque a la oposición y la victimización para que sus seguidores, adormecidos, no se den cuenta de sus estrategias, del peligro inminente a la incipiente democracia de El Salvador. El 19 de febrero pasado, el propio presidente participó en la inauguración de una obra, del bypass de La Libertad, a pesar de que la ley prohíbe que las obras sean INAUGURADAS 30 días antes de las elecciones. Pueden realizar obras, iniciarlas o concluirlas, pero no inaugurarse.

Por cierto, la obra inaugurada, el ByPass, y la ampliación de la carretera al Puerto de La Libertad, fue gestionada por el Gobierno del FMLN. Fue en la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén que el MOP, bajo la dirección de Gerson Martínez, elaboró el proyecto, lo diseñó, se licitó y se contrató la obra. Además, fue gestionada una donación de $54 millones de dólares ante el Gobierno de México. Es decir, el Gobierno de Bukele ha concluido una gran obra que quedó muy avanzada en el gobierno anterior. Claro, en la inauguración no se dijo nada de esto, pero, sí hubo lanzamiento de mucho veneno contra “los mismo de siempre”.

Otra violación a la ley ha sido el no transferir el FODES a las alcaldías, más de 300 millones de dólares se les debe a las alcaldías, por eso, muchas obras municipales están paralizadas. El ministro, en tono burlesco, ha dicho que no ha entregado el FODES a las alcaldías, porque estas las van a utilizar para “propaganda electoral”, lo cual, por supuesto, no es cierto, porque el FODES no se les da desde hace nueve meses y la campaña empezó a finales de diciembre del año pasado.

La Sala de lo Constitucional, recientemente, ordenó que en el término de tres días entregara el FODES a las 262 alcaldías, pero el ministro Alejandro Zelaya, atendiendo la orden del presidente Bukele, se ha negado a cumplir una orden de la Sala de lo Constitucional.

Y es que, en el Gobierno del presidente Bukele, no hay Constitución que cumplir, no hay orden de la Sala de lo Constitucional que cumplir, no hay ley que cumplir, porque la única ley que existe desde el 1 de junio de 2019 es lo que el presidente Bukele dice, piensa o quiera. Esta es la realidad del país en este momento, a partir de eso hay que imaginarse al país del futuro, luego de las elecciones del 28 de febrero próximo, si el pueblo vota con ceguera y con odio o manipulados por la propaganda del líder.