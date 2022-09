Bukele tilda de «corruptos» y «saqueadores» a ex jefes de Estado de América Latina y España

El presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió a los exmandatarios firmantes de carta de ex mandatarios de América Latina y España, quienes se mostraron su rechazo al anuncio de reelección presidencial en El Salvador, como «corruptos».

Bukele, al criticar a los ex presidentes expresó: “Una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos, hasta asesinos. Todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así”, destacó el mandatario vía Twitter.

Y es que la carta los exmandatarios establecen su negativa para que un mandatario se reelija en El Salvador. Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), enfatizaron que la actual Constitución de El Salvador consagra en su artículo 88 el principio de “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Señala como mandato constitucional, a la vez, el desconocimiento del presidente quien habiendo concluido su período pretenda seguir en ejercicio.

“Proscribe (prohíbe) expresamente, que sea candidato `el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial`, según los artículos 131,16 y 152,1”, señala la carta.

IDEA contextualizó que la Carta Magna en su artículo 154 lo prevé un ejercicio presidencial de 5 años sin que “la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”; por lo que dispone como cláusula pétrea en su artículo 248, que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a… la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.