El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal, agregó que, sí fue solo para tomar “la foto del show” y para dar a entender que los diplomáticos le daban su apoyo. Además, el parlamentario señaló que no asistieron todos los embajadores del país, cuestionó la razón del porqué no se convocó a los demás. Foto Diario Co Latino/Samuel Amaya

Bukele sostuvo reunión con diplomáticos solo para la foto, dicen diputados Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados Finaliza impresión de papeletas de San Salvador TSE prepara simulacro de elecciones 2021 La Alcaldía de San Salvador está en bancarrota por mala gestión, afirma candidato Héctor Silva Samuel Amaya

@SamuelAmaya98 El jueves por la noche el presidente de la República, Nayib Bukele, invitó a una reunión al Cuerpo Diplomático acreditado en el país, a puerta cerrada, es decir, sin acceso a la prensa. En dicha reunión el mandatario expuso su situación con la Asamblea Legislativa de quererlo destituir, así como desmintió que haya viajado a los Estados Unidos a intentar reunirse con funcionarios de la administración de Biden. Los diputados han catalogado dicha reunión como un intento de lavar su imagen a nivel nacional e internacional. La diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sostuvo que es condenable que se haya recurrido a convocatorias de este tipo, “para tratar de limpiar una imagen que obviamente ha sido golpeada en los últimos días por las acciones negligentes y legales que comete el gobierno, empezando por el mismo presidente de la República”. En dicha reunión, Bukele desmintió que viajó a los Estados Unidos para sostener un acercamiento con representes de la administración de Biden. A través de un tuit que Casa Presidencial posteó, Bukele aseguró que “no podemos confiar en los medios internacionales. Por ejemplo AP (Associated Press) dijo que había ido a Estados Unidos a pedir una reunión con el presidente Biden y que me la negaron. Eso es mentira, aquí está el jefe de Misión de Estados Unidos y lo puede corroborar”. Al respecto, CAPRES subió un video donde aparentemente Bukele pregunta al jefe de misiones de USA si había viajado; sin embargo, en el video no se muestra material de su respuesta, tampoco dieron declaraciones al salir de la reunión. Anabel Belloso señaló que hasta los mismos congresistas de los EE. UU. afirmaron que si viajó y la misma prensa internacional, y lo que hace Bukele, “es ir en contra de estas personas para tratar de quedar que no fue y limpiar su imagen frente a una comunidad internacional que cada vez más mira con preocupación la realidad que vive el país, principalmente, por esa confrontación permanente que tiene el Ejecutivo con todo mundo”. El diputado no partidario, Leonardo Bonilla dijo que habría que conocer la naturaleza de la convocatoria al Cuerpo Diplomático. “Se desconoce mucho, el presidente Bukele hizo declaraciones sobre muchos temas y al final lo que se puede deducir es que, lo que Bukele quería era desmentir a nivel público su visita a los Estados Unidos, lo cual creo era totalmente innecesario”. Bonilla agregó que el mensaje iba directo a la comunidad internacional a través de las representaciones diplomáticas del país y que en algunos de los casos “miembros de la comunidad diplomática que estuvieron presente, no avalan las acciones del Ejecutivo en contra de la democracia”. Mientras que el diputado proclive al Gobierno, Juan José Martel (Cambio Democrático) indicó que “una reunión con el cuerpo diplomático no es un espectáculo mediático, es una reunión seria, en la cual, la privacidad es parte fundamental y lo exige el mismo protocolo diplomático, creo que la reunión es positiva porque se pudo escuchar también la versión del Ejecutivo sobre lo que está sucediendo en el país”. “Creo que las declaraciones de los distintos embajadores es que han entendido el mensaje y que entienden lo que está pasando en el país”, dijo Martel. Sin embargo, las declaraciones de los funcionarios internacionales fueron compartidas por CAPRES. Para la foto Belloso señaló que la reunión fue para la foto y para limpiar su imagen, “al Cuerpo Diplomático no la va a engañar, las acciones hablan por sí solas y él (Bukele) pasa permanentemente actuando de manera arbitraria e ilegal, fomentado el odio, la intolerancia en la población” Leonardo Bonilla también lo consideró que uno de los varios errores que Bukele está cometiendo, es que se ha vuelto cada vez más mediático “y eso le ha permitido mantener popularidad porque ha sabido manipular las comunicaciones y la reunión fue un ejemplo de cómo quiso manejarlas, lamentablemente le salió el tiro por la culata. Ahí andan una tendencia que dice, #LoDejaronEnVisto y al final no logró su objetivo”. El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal agregó que sí fue solo para tomar «la foto del show» y para dar a entender que los diplomáticos le daban su apoyo. Además, el parlamentario señaló que no asistieron todos los embajadores del país, cuestionó la razón del porqué no se convocó a los demás. Casa Presidencial comunicó que fueron 31 representantes que asistieron al llamado. Los diplomáticos no han brindando declaraciones luego de la reunión. Hándal aseguró que eso en el cuerpo diplomático marca mucho, “es cierto que no se van a meter porque son cosas internas pero más de algo dejan entrever”. Compartir Facebook

Twitter

Google +