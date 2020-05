Bukele propone reapertura económica condicionada a cuarentena absoluta

Oscar López

@Oscar_DCL

El presidente salvadoreño respondió a la admisión de la demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 18, que establecía la Ley de Emergencia Nacional, estableciendo que la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa realizan una intromisión a las facultades del Ejecutivo. Pese a ello, aseguró en conferencia de prensa, que presentará a la Asamblea Legislativa una propuesta para la reapertura económica desde el seis de junio, la cual estaría condicionada al establecimiento de una cuarentena estricta que inicie el próximo viernes 22 de mayo.

“Hemos planteado una hoja de ruta. Aunque se establezca una cuarentena, una reapertura económica a partir del seis de junio, siempre y cuando sea aprobado el jueves por la Asamblea Legislativa, pero con una absoluta y previa cuarentena de 15 días”, sostuvo el mandatario salvadoreño.

Para el mandatario, esta cuarentena permitirá tratar de bajar la curva de contagio, lo que permitirá ir haciendo una apertura económica gradual paulatina. pero esto deberá contar con algunas premisas de la Asamblea y debe haber una cuarentena estricta para bajar una curva de contagio de verdad.

Bukele aseguró que con las pocas herramientas que ha quedado, seguirá protegiendo al pueblo, respetando la institucionalidad del país y haciendo hincapié de que quienes se están entrometiendo en las facultades del gobierno es la Asamblea Legislativa y el órgano judicial.

“Vamos acatar la resolución, de la Sala de lo Constitucional, aunque la consideramos una intromisión y dándoles facultades al legislativo que no tienen por ley. El órgano legislativo está tratando de crear legislación, nos vamos a tomar el tiempo necesario para vetarla porque ahora el único que está demostrando que cumple la constitución es el gobierno”, dijo.

Agregó que la propuesta de la reapertura económica para el seis de junio, cuenta con el apoyo de grandes empresarios que no están dentro de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, quien para ese momento estaba reunida en la Asamblea Legislativa.

“Estos empresarios. Esta con el gobierno y el gobierno está con y para con ellos. Por la salud del pueblo por la seguridad del pueblo y la alimentación del pueblo. Vamos a tener que seguir trabajando”, explicó.

Ante la falta de herramientas que la Asamblea y la Sala de lo Constitucional les ha dejado, el presidente advirtió que si se acaba dinero “Ya no habrá transferencia al órgano judicial y legislativo, que vean ellos como pagan ellos sus salarios, vamos a priorizar los insumos médicos, y medicamentos, para llevar salud, alimentación y seguridad a los salvadoreños”, afirmó.

Y es que el presidente de la República aseguró que ya no tienen fondos porque la Asamblea Legislativa no les ha dado los fondos requeridos para enfrentar la pandemia por COVID-19.