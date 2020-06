Bukele pide a salvadoreños acatar protocolos y cuarentena voluntaria 

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

En el país los casos de COVID-19 se van a incrementar, así lo manifestó el presidente Nayib Bukele este fin de semana al dar a conocer el Plan de Reactivación Económica del país, el cual representa el fin de la cuarentena domiciliar obligatoria, que queda ahora como voluntaria para todos los salvadoreños.

El mandatario pidió a toda la ciudadanía acatar las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID-19. Enfermedad que considera se incrementará por la salida progresiva de los salvadoreños.

La reapertura gradual será por etapas, en que se ira disponiendo de empresas de diversos sectores que reiniciarán sus operaciones con su capacidad al mínimo. Y que poco a poco se vayan dando apertura a diversos sectores para el deporte, la recreación y la diversión.

La ministra de economía, María Luisa Hayem fue la encargada de presentar las cinco etapas de la reapertura económica que será desde mañana 16 de junio hasta el 21 de agosto.

La primera etapa será de 21 días y el resto comprenderán 15 días cada una. La primera etapa será entre el 16 de junio al seis de julio, en las que inician con la industria aeronáutica, puertos marítimos, centros comerciales para venta en línea, restaurantes a domicilio y prohibidas las actividades recreativas. Además, los suministros de comida para llevar y domicilio; empresariales en línea, servicios de contabilidad y abogacía para inversiones y comercios, servicios de imprenta, atención médica por citas, de odontología y otras. Para esta etapa aún se mantiene restricciones como la no circulación del transporte de pasajeros, por lo que el mandatario dijo “todos tendremos algo que sacrificar”.

Dijo que el transporte colectivo se considera como uno de los principales espacios para el contagio de coronavirus, por eso se mantiene suspendido por 21 días más.

La segunda etapa será entre el 7 de julio al 21 de julio, seguirán todos los sectores de la fase uno, pero ingresan las industrias de plástico, papel y cartón, calzado, cosmética, manufacturera, creativas, profesionales y servicios empresariales. Aquí inicia el transporte público de pasajeros

La tercera etapa será entre el 22 de julio hasta el 05 de agosto, se habilitaran los comercios al por mayor y menor, salones de belleza, peluquería y barberías, (atención por citas), establecimientos para deporte sin contacto (gym), el aeropuerto para la llegada y salida de pasajeros, iglesias y lugares de culto. Centros comerciales con negocios relacionados a la reapertura de esta etapa, centros privados para el cuido de adultos mayores y personas con discapacidad.

La cuarta etapa será entre el 6 de agosto hasta el 26 de agosto. Inician los espectáculos y eventos deportivos, industria aeronáutica operaciones comerciales de pasajeros, turismo interno e internacional, museos y salas de exposiciones, centros de convenciones y salas de recepción con el 50% de su capacidad. También, cines y teatros con el 50 % de su capacidad. Centros comerciales con actividades turísticas, culturales y exposiciones.

La etapa cinco será desde el 21 de agosto, en la que se espera la reapertura de todos los sectores. Todas las etapas serán tomando en cuenta las medidas preventivas necesarias. Como el uso de mascarilla, distanciamiento social, lavarse las manos, entre otras. En cuanto a las clases a nivel nacional, el Gobierno anunció que no se restablecerán las clases presenciales hasta tener controlada la pandemia. En esta etapa será una “Nueva Normalidad”, en la que se permiten todas las actividades económicas y sociales.

Ante esto, el presidente dijo que hay dos grupos de personas, los que no quieren que se abra la economía y los que sí. A estos sectores el mandatario les instó a cuidarse y tomar medidas para evitar el contagio de COVID-19.

“Al que no quiere, el Gobierno luchó con todos los recursos políticos, decretos, equipo jurídico para sostener la cuarentena. Terminemos la cuarentena, pero con una cuarentena total estricta, no nos dejaron nunca. Decirles que luchamos hasta donde pudimos, el único recurso legal es controlar la reapertura. Cualquier reapertura que queramos va a generar contagios y eso es lo que nos queda”, sostuvo el mandatario.

Bukele dijo que van a subir los contagios, por lo que regular la reapertura, con el Código de Trabajo y Salud es la única facultad que les queda. “A los que quieren que abramos de golpe, quiero que entiendan que todos tenemos que sacrificar un poco. La pandemia golpeó al mundo entero, estamos hablando que las potencias del mundo son las más golpeados. El Salvador es uno de los países privilegiados para atender la pandemia. Todos estamos perdiendo, economía, fuerzas familiares, salud, y algunos van a perder dinero (…) pero todos tenemos que perder algo para que no perdamos todo”, dijo.

El presidente explicó que el Gobierno dará un 100 %, pero pide a la ciudadanía que ahora se adapte a una nueva realidad. Donde la responsabilidad de cada uno es importante. “Cuidémonos todos, a sus adultos mayores, hijos, a su pareja, familiares, compañeros de trabajo. No traten de llevarle la contraria al Gobierno. Tratar de no contagiarnos no es un juego y son más de 70 fallecidos, más el sub registro. Les quiero pedir que se cuiden que apliquen los protocolos. No son de obligatorio cumplimiento, pero trate de obedecerlas”, pidió.